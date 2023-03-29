Євробачення-2023. У «Дії» стартувало нове опитування

Проголосувати можна за одного з 10 претендентів на суддівське крісло

Сьогодні у мобільному застосунку «Дія» розпочинається голосування за склад національного журі, яке оцінюватиме учасників у другому півфіналі та фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2023. Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Запускаємо нове опитування в «Дії». Зможете обрати членів національного журі Євробачення-2023. Вони оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі», – йдеться в повідомленні.

Проголосувати можна за одного з 10 претендентів на суддівське крісло. До складу журі ввійдуть п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів.

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«Опитування триватиме до 5 квітня. Встигніть підтримати свого фаворита. Вдячний кожному, хто голосує. Це допомагає нам будувати електронну демократію», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, у скільки обійдеться виступ гурту Tvorchi на Євробаченні.