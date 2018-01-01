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    Кабмін пропонує замінити вітання для військових на «Слава Україні»

    Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!»
    Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим для військовослужбовців привітання «Слава Україні! - Героям слава!». Про це йдеться в законопроекті №7549, зареєстрованому в Раді 5 лютого. Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    Українські військові
    Українські військові

    Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!»

    Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим для військовослужбовців привітання «Слава Україні! - Героям слава!».

    Про це йдеться в законопроекті №7549, зареєстрованому в Раді 5 лютого.

    Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!».

    «На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза строєм, відповідають: «Героям слава». Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова «Слава Україні» військовослужбовці відповідають: «Героям слава», - йдеться в документі.

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