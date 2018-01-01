Кабмін пропонує замінити вітання для військових на «Слава Україні»

Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!»

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим для військовослужбовців привітання «Слава Україні! - Героям слава!». Про це йдеться в законопроекті №7549, зареєстрованому в Раді 5 лютого. Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові

Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!»

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зробити обов'язковим для військовослужбовців привітання «Слава Україні! - Героям слава!».

Про це йдеться в законопроекті №7549, зареєстрованому в Раді 5 лютого.

Проектом закону пропонується замінити військове вітання «Бажаємо (бажаю) здоров'я» на «Слава Україні! - Героям слава!».

«На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза строєм, відповідають: «Героям слава». Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова «Слава Україні» військовослужбовці відповідають: «Героям слава», - йдеться в документі.

Читайте також інтерв’ю: Дмитро Ярош: «Джавеліни» не зроблять перелом у цій війні. Але вони значно посилять наш потенціал.