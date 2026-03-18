Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах

Спасо-Преображенський монастир у Княжичах – монастирський комплекс, який розташований у Броварському районі Київської області
ПЦУ звернулася до суду з вимогою забезпечити виконання рішення органу місцевого самоврядування

Верховний Суд України підтвердив законність передачі в оренду Православній церкві України комплексу будівель Спасо-Преображенського монастиря, що розташований у селі Княжичі на Київщині. Про це повідомив депутат Київоблради Роман Титикало в Facebook, інформує «Главком».

За словами депутата, ще у 2022 році Броварська міська рада прийняла рішення передати в оренду ПЦУ комплекс будівель і споруд, які раніше використовував Спасо-Преображенський чоловічий монастир УПЦ (Московського патріархату). Титикало повідомив, що відповідне рішення ухвалили за результатами інвентаризації майна громади. Перевірка зафіксувала, що частина будівель на території була зведена без належних дозвільних документів, а земельні ділянки використовувалися самовільно. 

Як зазначив депутат, на підставі цих порушень міська рада припинила право користування земельною ділянкою релігійною громадою УПЦ та уклала договір оренди із ПЦУ. Проте, за словами Романа Титикала, представники УПЦ МП відмовилися залишати територію, через що ПЦУ звернулася до суду з вимогою забезпечити виконання рішення органу місцевого самоврядування.  

Титикало нагадав, що суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік Православної церкви України, підтвердили законність передачі майна в оренду та постановили виселити УПЦ МП. Наразі, за повідомленням депутата, Верховний Суд залишив ці рішення без змін. Це фактично підтверджує правову позицію органу місцевого самоврядування та ПЦУ, резюмував депутат Київоблради. 

Раніше Главком писав, що до Православної церкви України офіційно перейшов Храм святителя Миколая Мир-Лікійського Чудотворця у селі Щасливе, що входить до Пристоличної громади Бориспільського району. Перше богослужіння у храмі провів отець Олександр. Процес переходу відбувся спокійно та без фізичних конфліктів. Водночас представники УПЦ не погодилися з таким рішенням, заявивши про «захоплення» будівлі.

Також повідомлялося, що поліція Київщини та Служба безпеки України задокументували зухвалу схему привласнення майна релігійної громади. Настоятель храму у Броварах, намагаючись випередити перехід громади до ПЦУ, незаконно переписав будівлю церкви на власний благодійний фонд

