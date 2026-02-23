Головна Скотч Фото
Яким є найвищий католицький храм у світі: нові фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Будівництво у внутрішній частині вежі Ісуса Христа храму Саграда Фамілія досі триває
фото з відкритих джерел

Найвищий храм у світі будуть будувати ще близько 10 років

Католицький храм Саграда Фамілія у Барселоні став найвищим у світі. Над вежею Ісуса Христа спорудили 17-метровий білий хрест. Храм досяг своєї максимальної висоти. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну сторінку храму в соцмережі Х.

Храм Саграда Фамілія будується вже понад століття, яке почалося у 1882 році. Саграда Фамілія стала найвищою церквою в світі, до цього висота башти Ісуса Христа сягала 172,5 м у висоту. Тепер до цієї висоти додався 17-метровий хрест, який зробив храм ще вищим. 

Над вежею Ісуса Христа спорудили 17-метровий білий хрест
фото з відкритих джерел

Відомо, що освячення вежі Ісуса Христа має відбутися 10 червня цього року. У цей день також відзначається річниця від дня смерті архітектора Антоніо Гауді, який спроектував храм Саграда Фамілія. Як пише Еuronews, на цьому заході може бути присутній Папа Лев XIV. Офіційно Ватикан цього не підтверджував.

Храм Саграда Фамілія будується понад століття
фото з відкритих джерел

До слова, будівництво й досі триває у внутрішній частині вежі Ісуса Христа, її зовнішня частина огороджена будівельними лісами та кранами. Тож у червні ці конструкції мають прибрати з храму. 

Саграду Фамілію спроектував архітектор Антоніо Гауді
фото з відкритих джерел

Саграду Фамілію спроектував архітектор Антоніо Гауді в кінці 1883 року. Водночас перший проєкт храму був створений архітектором Франсіско дель Вільяром. Антоніо Гауда спеціально зробив головну вежу храму нижчою за гору Монжуїк. Він вважав, що творіння людини не повинно перевищувати творіння Бога. Башта Ісуса Христа була однією з 18 башт, які спочатку спроектував Гауді. 

Освячення вежі Ісуса Христа має відбутися 10 червня цього року
фото з відкритих джерел

Будівництво Сагради Фамілія спонсується з коштів від пожертв людей із самого початку. Саме це стало причиною тривалого будівництва. Сьогодні храм відвідують мільйони туристів, наприклад, у 2024 році було продано 4,8 млн квитків до храму. Вхідний квиток до найвищого храму у світі коштує €30. Однак попри такі цифри, будівництво церкви завершиться не скоріше, ніж за 10 років.

Нагадаємо, як міська рада Барселони видала ліцензію храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія), щоб врегулювати ситуацію навколо його будівництва, яке просувається вже більше 130 років без відповідних дозволів.

