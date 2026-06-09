Яке релігійне свято відзначається 10 червня 2026: традиції та молитва

Свята 10 червня в церковному календарі – День пам’яті святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського

10 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Іоана (Максимовича). Це свято присвячене праведному життю, просвітницькій діяльності та глибокій духовній мудрості видатного українського святого, який присвятив своє життя служінню Богові та людям.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського

10 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського і всього Сибіру, який жив на межі XVII–XVIII століть. Народившись на Чернігівщині у шляхетній родині, він здобув освіту в Києво-Могилянській колегії, де згодом залишився викладачем. Святитель зробив величезний внесок у розвиток духовної освіти в Україні, заснувавши знамениту Чернігівську колегію.

Пізніше, будучи призначеним на Тобольську кафедру в Сибір, він виявив себе як смиренний аскет, палкий проповідник та милосердний благодійник, який таємно допомагав усім нужденним. Святитель Іоан також відомий як видатний духовний письменник – його головна праця «Іліотропіон» («Соняшник») вчить християн узгоджувати свою волю з Божественною. Святий тихо відійшов до Господа під час колінопреклонної молитви у 1715 році.

Молитви дня

О, преславний святителю отче Іоане, великий угоднику Божий та просвітителю! До тебе, як до скорого помічника і теплого молитовника, ми, грішні, прибігаємо і смиренно благаємо: моли Господа Бога за нас, щоб визволив нас від усяких бід, скорбот і напастей. Навчи нас, святий отче, завжди підпорядковувати свою волю святій волі Божій, зміцни нашу віру, запали в серцях наших вогонь любові до ближніх та випроси для нас спасіння душ наших і мирне життя. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо день видався тихим і безвітряним – чекайте на багатий та щедрий врожай восени.

Якщо на стінах будинку з'являється багато мокрих плям – невдовзі почнеться затяжна негода.

Веселка над річкою чи озером віщає швидкий та потужний шторм або зливу.

Якщо бджоли масово літають над квітучим лісом – попереду тривалі теплі та сонячні дні.

Цей день вважався вдалим для благодійності, духовної бесіди та читання мудрих книг.