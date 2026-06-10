Спека до 31° і грози з градом в Україні: погода на 10 червня 2026 року

10 червня в Україні очікуються грози з градом і шквалами, на Закарпатті – спека до 31°

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26–28° тепла

У середу, 10 червня, в Україні хмарність мінлива, у більшій частині країни короткочасні дощі та грози, в окремих районах – град і шквали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Уперше за тривалий час територія України перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів. Тиск дещо зростатиме, тож уночі повсюди очікується перепочинок від дощів, а вдень опадів не прогнозується у північних та більшості центральних областей. На решті території за рахунок конвекції пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах – град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с.

Тепла волога повітряна маса й слабкий вітер у більшості областей, крім західних, вночі та вранці спричинятимуть утворення туманів. Ніч буде помірно теплою, а вдень завдяки проясненням температура сягне 23–28°, на Закарпатті – до 31°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для західних (крім Хмельницької), південних, східних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У середу, 10 червня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. По Київській області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 23–28°; у Києві вночі 16–18°, вдень 26–28°.

Нагадаємо, червень в Україні від початку місяця тримає українців на «гойдалці» між літньою теплою та весняними дощами з грозами. Атмосферні фронти один за одним приносили опади то на захід, то в центр, то на схід країни – тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди.

Якою буде погода найближчими днями, синоптики розповіли у прогнозі на 8–14 червня 2026 року: протягом тижня українців очікують дощі, грози та коливання температури, на півдні та сході – спека до 30–33°.