Саміт Нордично-Балтійської вісімки, вибух авто у Підмосков'ї. Головне за 9 червня 2026

Дайджест новин за 9 червня

Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів Нордично-Балтійської вісімки (NB8), Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії, у Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, Україна та Латвія підписали Drone Deal, Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ.

«Главком» склав добірку головних подій 9 червня.

Саміт Нордично-Балтійської вісімки

Президент України Володимир Зеленський підсумував саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії», який відбувся 9 червня в Естонії.

Володимир Зеленський під час візиту до Естонії провів серію двосторонніх зустрічей із лідерами країн Північної Європи та Балтії. Серед головних тем переговорів були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля для завершення війни, санкційний тиск на Росію та євроінтеграція України.

Країни Нордично-Балтійської вісімки підтримали якнайшвидшу євроінтеграцію України та виступили за відкриття всіх переговорних кластерів без жодних зволікань протягом найближчих двох місяців.

Вибух авто у Підмосков'ї

У місті Балашиха Московської області внаслідок підриву автомобіля ліквідовано високопоставленого військового –полковника російської армії Даміра Давидова. Він очолював управління постачання ракет і артилерійських боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Майже одночасно з новинами про Балашиху стало відомо про ще один подібний інцидент. На південному заході Москви приблизно о 17:50 за київським часом стався черговий потужний вибух в автомобілі.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія представила пропозиції до 21-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для енергетичного, фінансового та військового секторів РФ.

Однією з найрезонансніших ініціатив стала пропозиція вперше запровадити заборону на в’їзд до ЄС для осіб, які служили у Збройних силах Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна та Латвія підписали Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.

Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат. Новий закон встановлює правила оподаткування доходів, отриманих через сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші цифрові платформи, які працюють на українському ринку.

У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС

У місті Кизилюрт у Дагестані ввечері, 9 червня сталася масштабна пожежа на газовому об'єкті. Над промисловою зоною піднявся великий вогняний стовп, який видно за кілька кілометрів.

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати прорив газопроводу або аварія на газорозподільній станції. Повідомляється, що газ під високим тиском продовжує виходити назовні та горіти. Як повідомляють росЗМІ, на об'єкті пролунали вибухи, тоді ж спалахнула пожежа.