Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Процес переходу відбувся спокійно та без фізичних конфліктів
Храм святителя Миколая Мир-Лікійського Чудотворця у селі Щасливе, що входить до Пристоличної громади Бориспільського району, офіційно перейшов до Православної церкви України, пише «Главком».
Перше богослужіння у храмі провів отець Олександр. Процес переходу відбувся спокійно та без фізичних конфліктів. Водночас представники УПЦ не погодилися з таким рішенням, заявивши про «захоплення» будівлі.
Благочинний Бориспільського району ПЦУ, митрофорний протоієрей Ігор, офіційно привітав Свято-Миколаївську парафію з поверненням у лоно Української Православної Церкви. У своєму зверненні він подякував духовенству та вірянам за спільну молитву, завершивши слова вдячності закликами «Слава Україні!» та «Слава Нашим Захисникам!».
Під час огляду внутрішніх приміщень храму було виявлено літературу, присвячену Росії. Факт наявності пропагандистських книг у церкві зафіксовано на відео, що стало черговим підтвердженням зв’язків парафії з країною-агресором до моменту переходу.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому російські підлітки демонструють навички володіння автоматами Калашникова безпосередньо в приміщенні одного з храмів РПЦ у Московській області.
На оприлюднених кадрах видно, як молоді люди у камуфляжній формі на швидкість розбирають та збирають автомати АК-74. Майстер-клас проходить прямо в залі для богослужінь, на фоні іконостасів та церковних світильників.
Коментарі — 0