Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Процес переходу відбувся спокійно та без фізичних конфліктів

Храм святителя Миколая Мир-Лікійського Чудотворця у селі Щасливе, що входить до Пристоличної громади Бориспільського району, офіційно перейшов до Православної церкви України, пише «Главком».

Перше богослужіння у храмі провів отець Олександр. Процес переходу відбувся спокійно та без фізичних конфліктів. Водночас представники УПЦ не погодилися з таким рішенням, заявивши про «захоплення» будівлі.

Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ фото 1
фото: соціальні мережі

Благочинний Бориспільського району ПЦУ, митрофорний протоієрей Ігор, офіційно привітав Свято-Миколаївську парафію з поверненням у лоно Української Православної Церкви. У своєму зверненні він подякував духовенству та вірянам за спільну молитву, завершивши слова вдячності закликами «Слава Україні!» та «Слава Нашим Захисникам!».

Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ фото 2
фото: соціальні мережі

Під час огляду внутрішніх приміщень храму було виявлено літературу, присвячену Росії. Факт наявності пропагандистських книг у церкві зафіксовано на відео, що стало черговим підтвердженням зв’язків парафії з країною-агресором до моменту переходу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Київ Оперативний (@kyivoperative)

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому російські підлітки демонструють навички володіння автоматами Калашникова безпосередньо в приміщенні одного з храмів РПЦ у Московській області. 

На оприлюднених кадрах видно, як молоді люди у камуфляжній формі на швидкість розбирають та збирають автомати АК-74. Майстер-клас проходить прямо в залі для богослужінь, на фоні іконостасів та церковних світильників.

