Поліг під час важких боїв за Святогірськ. Згадаймо Вадима Русинського

24 лютого 2022 року Русинський був у першому морському рейсі, але, дізнавшись про повномасштабне вторгнення РФ, зійшов у першому ж порту Єгипту

Вадим Русинський посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Русинського.

Боєць підрозділу спеціального призначення «Дозор» майстер-сержант Вадим Русинський загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 4 червня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Вадим призвався до лав Державної прикордонної служби у 2014 році та проходив службу в ОКПП «Київ» у групі силової підтримки. У 2018-му Вадим подав свою кандидатуру на курс відбору до підрозділу спеціального призначення «Дозор» у місті Житомир. Успішно його закінчивши, він одним із перших був призначений на посаду у новоствореному підрозділі. За час служби воїн брав участь у спеціальних операціях з боротьби зі злочинами у сфері охорони кордону.

Вадим Русинський призвався до лав Державної прикордонної служби у 2014 році фото: Beata Kurkul

Після закінчення контракту у 2021 році Вадим звільнився з військової служби та почав працювати у приватній охоронній компанії, що займалася супроводом морських торговельних суден.

Після закінчення контракту у 2021 році Русинський звільнився з військової служби фото: Beata Kurkul

Вадим почав працювати у приватній охоронній компанії, що займалася супроводом морських торговельних суден фото: Beata Kurkul

24 лютого 2022 року був у першому морському рейсі, але, дізнавшись про повномасштабне вторгнення РФ, зійшов у першому ж порту Єгипту.

За час служби воїн брав участь у спеціальних операціях з боротьби зі злочинами у сфері охорони кордону фото: Beata Kurkul

Вадим повернувся до свого підрозділу, який на той момент вже брав участь у боях під Києвом. У кінці травня, після контрнаступальної операції на Київщині та Чернігівщині, Вадим разом з побратимами вибув виконувати бойові завдання на Донеччині.

4 червня 2022 року окупанти почали наступ на місто Святогірськ. Ворожі штурми супроводжувались масованими артилерійськими та танковими обстрілами. Бої йшли на околицях і в центральній частині населеного пункту. Українські захисники зупинили просування загарбників, але ціною життів воїнів, серед яких був Вадим Русинський. Він отримав смертельне поранення від ворожого снаряду.

Вадим Русинський посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня фото: Beata Kurkul

28 липня 2022 року Указом президента України майстер-сержант Вадим Русинський посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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