10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 червня у світі відзначають Всесвітній день ремесел та Всесвітній день модерну. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителя Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день ремесел

Це свято було засноване за ініціативи Всесвітньої ремісничої ради (World Crafts Council), створеної 1964 року. Його метою є популяризація народної творчості, збереження унікальних культурних традицій різних народів світу, підтримка майстрів, які займаються ручною працею (гончарство, ткацтво, ковальство, різьблення), та передача цих знань наступним поколінням.

Всесвітній день модерну

Свято присвячене одному з найвитонченіших та найоригінальніших стилів у мистецтві, архітектурі та дизайні кінця XIX – початку XX століття. Дата була обрана не випадково: 10 червня пішли з життя два видатні архітектори стилю модерн – Антоніо Гауді та Ектор Гімар. Цей день покликаний звернути увагу на збереження архітектурної спадщини Ар Нуво по всьому світу.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святителя Іоана, митрополита Тобольського

10 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Іоана (Максимовича) – відомого церковного діяча, богослова, духовного письменника та митрополита Тобольського і всього Сибіру. Святитель народився на Чернігівщині, походив зі шляхетного роду Максимовичів та здобув освіту в Києво-Могилянській колегії, де згодом залишився викладати.

Він заснував Чернігівську колегію, яка стала першим вищим навчальним закладом лівобережної України за зразком Київської академії. Святитель Іоан відомий своєю глибокою побожністю, благодійністю, аскетичним життям та працею «Іліотропіон» («Соняшник»), присвяченою узгодженню людської волі з Божественною. Помер святий під час молитви у 1715 році у Тобольську, за що згодом був канонізований.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

якщо день видався тихим та безвітряним – чекайте на багатий та щедрий врожай восени;

якщо на стінах будинку з'являється багато мокрих плям («стіни плачуть») – невдовзі почнеться затяжна негода;

веселка над водою віщує швидкий та потужний шторм або зливу;

якщо бджоли масово літають над квітучим лісом – попереду тривалі теплі та сонячні дні.

Історичні події

978 – Князь Володимир сів на київський престол.

1619 – Тридцятилітня війна: битва при Саблаті, переломний момент у Богемському повстанні.

1793 – У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1907 – Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 – Пасажирський корабель «Славонія», що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1917 – У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд.

1918 – Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).

1934 – При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).

1936 – У СРСР створена кіностудія «Союзмультфільм».

1940 – У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.

1943 – Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1944 – Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.

1950 – Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести у Німеччині референдум з приводу ідеї об'єднання країни.

1967 – СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише у 1991).

1969 – Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).

1984 – Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи у космосі.

1999 – Внаслідок несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія, Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Феофан, Антоніна.