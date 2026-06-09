Суд у Львові оштрафував сімейну лікарку за насильство над колишнім чоловіком

Жінка у стані алкогольного сп’яніння погрожувала та шарпала чоловіка за одяг

Сихівський районний суд міста Львова визнав винною у вчиненні домашнього насильства місцеву сімейну лікарку Наталію Гаврило. Попри клопотання потерпілого про примирення, суддя призначив їй адміністративне покарання у вигляді штрафу, інформує «Главком».

Як зазначено у постанові суду, інцидент стався 16 травня 2026 року близько 01:00 ночі у квартирі, де мешкає жінка. Наталія Гаврило напідпитку вчинила конфлікт зі своїм колишнім чоловіком, зокрема кричала на нього, погрожувала, нецензурно висловлювалась та шарпала за одяг.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена є сімейним лікарем. У суді Наталія Гаврило свою вину визнала та пояснила, що між нею та колишнім чоловіком, з яким вони проживають в одній квартирі, виник конфлікт, через що вона почала лаятися на нього та застосовувати фізичну силу.

Чоловік до суду надіслав заяву, в якій зазначив, що на час розгляду справи вони примирилися та попросив суд про закриття провадження.

Суд призначив порушниці штраф у розмірі 340 грн. Також вона має сплатити понад 600 грн судового збору.

До слова, 6 травня 2026 року Сихівський районний суд Львова видав заборонний припис на три доби – жінці заборонили будь-які контакти з колишнім чоловіком. Проте вона цю заборону порушила. Того ж дня між подружжям, яке перебувало в процесі розлучення, спалахнув конфлікт у квартирі.

«Главком» писав, що минулого року кількість офіційних проваджень зменшилася, водночас зросла кількість звернень на гарячу лінію щодо домашнього насильства. У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.