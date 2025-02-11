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Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 11 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був активний на Покровському напрямку

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Росіяни чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, де українські захисники зупинили вісім російських атак, одне боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські військові 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 3

На Торецькому напрямку

Окупанти 11 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька та Щербинівки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 4

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 40 штурмових дій противника, а сім боїв досі тривають. Авіаударів зазнали Сухий Яр, Покровськ та Багатир.

За попередніми даними, сьогодні було знешкоджено 285 окупантів, з них 130 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, дві БМП, дві бойові броньовані машини, одну РСЗВ, артилерійську систему, десять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 11 БпЛА окупантів; також пошкодили три БМП, дві одиниці автомобільної техніки, чотири танки, чотири бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та одну РСЗВ.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 5

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час триває одне боєзіткнення. Окупанти завдали ударів КАБами по населених пунктах Костянтинопіль, Шевченко та Дніпроенергія.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року фото 6

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 27 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер, також загарбницька армія завдала 37 авіаударів, скинувши 49 КАБ та здійснила 378 обстрілів.

«Сьогодні варто відзначити воїнів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 406-ї окремої артилерійської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці» , – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, триває 1084-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти армія Генштаб військові ворог Покровськ

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