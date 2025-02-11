Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року

Ворог був активний на Покровському напрямку

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

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Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Росіяни чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, де українські захисники зупинили вісім російських атак, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Російські військові 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

На Торецькому напрямку

Окупанти 11 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 40 штурмових дій противника, а сім боїв досі тривають. Авіаударів зазнали Сухий Яр, Покровськ та Багатир.

За попередніми даними, сьогодні було знешкоджено 285 окупантів, з них 130 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, дві БМП, дві бойові броньовані машини, одну РСЗВ, артилерійську систему, десять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 11 БпЛА окупантів; також пошкодили три БМП, дві одиниці автомобільної техніки, чотири танки, чотири бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та одну РСЗВ.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час триває одне боєзіткнення. Окупанти завдали ударів КАБами по населених пунктах Костянтинопіль, Шевченко та Дніпроенергія.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 27 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер, також загарбницька армія завдала 37 авіаударів, скинувши 49 КАБ та здійснила 378 обстрілів.

«Сьогодні варто відзначити воїнів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 406-ї окремої артилерійської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці» , – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, триває 1084-й день повномасштабної війни в Україні.