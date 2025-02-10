Елітні підрозділи ЗСУ змінюють програму підготовки бійців

Оновлений курс базової військової підготовки робить акцент на психологічній стійкості

У всіх навчальних центрах ЗСУ триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість. Програма набрала чинності сьогодні, 10 лютого. Про це повідомляє Міністерство оборони.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяця, з яких 41 добу відведено на заняття, шість – на відпочинок та один – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

З 1 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1,5 місяця. Для реалізації зазначеного Генеральним штабом ЗС України відпрацьовано відповідну програму підготовки, яку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив наприкінці року.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища)

нарощений зміст психологічної підготовки

вивчення програмного забезпечення «Кропива»

розширений курс з домедичної допомоги

додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Навчальна програма включає удосконалені представниками бойових підрозділів стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість.

Також програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності «Перший бій».

«Нова програма БЗВП – це результат ретельного аналізу бойового досвіду наших підрозділів. Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функцій на сучасному полі бою», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Програма включає чотири основні блоки:

ознайомчий курс – вісім годин

курс індивідуальної підготовки – 107 годин

навчання дій у складі підрозділу – 209 годин

комплексне тактичне заняття – 48 годин.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 «стрілець». Наступним етапом підготовки є фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові здобувають поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

До слова, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як відомо, військові з освітою магістра та керівним досвідом відтепер можуть обіймати офіцерські посади без проходження курсів.