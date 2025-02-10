Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Елітні підрозділи ЗСУ змінюють програму підготовки бійців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Елітні підрозділи ЗСУ змінюють програму підготовки бійців
З 1 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1,5 місяця
фото з відкритих джерел

Оновлений курс базової військової підготовки робить акцент на психологічній стійкості

У всіх навчальних центрах ЗСУ триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість. Програма набрала чинності сьогодні, 10 лютого. Про це повідомляє Міністерство оборони.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяця, з яких 41 добу відведено на заняття, шість – на відпочинок та один – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години.

З 1 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1,5 місяця. Для реалізації зазначеного Генеральним штабом ЗС України відпрацьовано відповідну програму підготовки, яку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив наприкінці року.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП:

  • впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища)
  • нарощений зміст психологічної підготовки
  • вивчення програмного забезпечення «Кропива»
  • розширений курс з домедичної допомоги
  • додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Навчальна програма включає удосконалені представниками бойових підрозділів стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість.

Також програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності «Перший бій».

 «Нова програма БЗВП – це результат ретельного аналізу бойового досвіду наших підрозділів. Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функцій на сучасному полі бою», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Програма включає чотири основні блоки:

  • ознайомчий курс – вісім годин
  • курс індивідуальної підготовки – 107 годин
  • навчання дій у складі підрозділу – 209 годин
  • комплексне тактичне заняття – 48 годин.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 «стрілець». Наступним етапом підготовки є фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові здобувають поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

До слова, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як відомо, військові з освітою магістра та керівним досвідом відтепер можуть обіймати офіцерські посади без проходження курсів.

Читайте також:

Теги: військові навчання військові Генштаб Олександр Сирський Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До команди організаторів Ігор долучились 1900 волонтерів віком від 18 до 86 (!) років
Стартували Ігри нескорених. Репортаж з Ванкувера Ексклюзив
8 лютого, 16:36
Донечки Павла Зубаня
Десантник, який повернувся з полону, вперше побачить свою доньку: щемлива історія
7 лютого, 21:43
Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам
Сирський назвав втрати росіян на Покровському напрямку за місяць
2 лютого, 11:43
Росія створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ – ISW
Росія створила безпілотник, що здатен уражати морські дрони ЗСУ – ISW
2 лютого, 04:41
Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками
Торік кількість військових на курсах іноземних мов у вишах зросла на 14%
29 сiчня, 00:22
Ще раніше було знайдено птаха у мазуті
Мазут із російських танкерів дістався берегів Одещини
24 сiчня, 13:20
Звіт ISW щодо війни в Україні 21 січня
Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW
22 сiчня, 05:32
ЗСУ утримують частину міста Курахове, але ворог не зупиняється
Чому зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок? Пояснення
15 сiчня, 00:46
За останній рік кабелі в Балтійському морі та Фінській затоці було пошкоджено тричі
Швеція направляє військові кораблі до Балтійського моря: в чому причина?
13 сiчня, 03:24

Події в Україні

Елітні підрозділи ЗСУ змінюють програму підготовки бійців
Елітні підрозділи ЗСУ змінюють програму підготовки бійців
Міноборони назвало своє ключове завдання на 2025 рік
Міноборони назвало своє ключове завдання на 2025 рік
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
За рік забезпечення ЗСУ дронами зросло вдесятеро – Міноборони
За рік забезпечення ЗСУ дронами зросло вдесятеро – Міноборони
Держприкордонслужба: Кількість спроб незаконного перетину кордону значно зменшилась
Держприкордонслужба: Кількість спроб незаконного перетину кордону значно зменшилась
Втрати ворога станом на 10 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
20K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
19K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
17K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
13K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua