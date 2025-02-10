За рік забезпечення ЗСУ дронами зросло вдесятеро – Міноборони

Рівень забезпечення захисників безпілотними системами становить близько 200 тис. одиниць на місяць

Кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Заступник Умєрова зауважив, що на сьогодні рівень забезпеченості військових на полі бою не став гіршим чи нижчим від рівня, який був впродовж літа та осені попереднього року. Якщо взяти безпілотні системи, то у першому кварталі 2024 року Сили оборони забезпечувалися у середньому 20 тис. на місяць, а наразі цей показник сягнув близько 200 тис. і «йде до зростання».

Водночас йдеться не тільки про FPV-дрони, але й про інші безпілотні системи: зокрема, зараз Міноборони працює над введенням наземних роботизованих комплексів.

Гаврилюк зазначив, що особлива увага зосереджена на тому, аби безпілотники виконували логістичні завдання, завдання з мінування та розмінування територій й евакуації поранених.

«Тому що при виконанні цих завдань нашими військовослужбовцями, вони знаходяться під найбільшою небезпекою: вони на відкритій місцевості знаходяться і підлягають саме більшому ураженню. Через те ті функції і ті завдання ми якнайшвидше плануємо перекласти на наземні роботизовані комплекси», – пояснив заступник міністра.

Це потрібно для того, щоб оператори таких систем перебували у місцях, захищених від прямого ураження, та могли ефективно керувати такими комплексами, додав військовий.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва.

Як відомо, у Силах оборони України впроваджуються інноваційні технології для збереження життя воїнів. Міноборони запускає проєкт, який дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало й допустило до використання у підрозділах ЗСУ новий безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва під назвою «Громило». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Президент заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».