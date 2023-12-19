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Ракетні війська ЗСУ уразили чотири склади боєприпасів противника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетні війська ЗСУ уразили чотири склади боєприпасів противника
Силами оборони відбито 10 атак противника на Бахмутському напрямку
фото: Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 664-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Уланове, Волфине, Степок Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 22 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 7 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили 9 атак загарбників західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області, де противник, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької  області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали  Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив вісім спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, із втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Як повідомлялося, наразі російські загарбники ведуть активну боротьбу за Синьківку Харківської області, вони хочуть захопити її до Нового року. В районі цього населеного пункту тривають важкі бої. 

Теги: Костянтинівка ворог населення озброєння інфраструктура Херсон Авдіївка Миколаїв Генштаб авіація Вугледар

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