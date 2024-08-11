Олімпіада-2024. Україна випала з топ-20 медального заліку

Наша країна, на жаль, не змогла втримати конкурентів, які виграють багато «золотих» медалей

Олімпіада-2024 вже вийшла на фінішну пряму, адже вже сьогодні відбудеться церемонія закриття. Проте ані для України, ані у контексті боротьби за перемогу в медальному заліку змагання ще не завершені.

Сьогодні до скарбнички української команди додалася ще одна медаль – «срібло» здобула борчиня у ваговій категорії до 62 кілограмів Ірина Коляденко. Незважаючи на те що десь нашій спортсменці не вдалося підібрати ключі до захисту японки Сакури Мотокі, тепер вона була у «золотих» фіналах на всіх рівнях дорослих змагань: на чемпіонатах Європи вона тричі виходила у поєдинок за перше місце, по одному разу зробила це на світових першостях та Олімпійських Іграх.

Це означає, що перед заключним змагальним днем Україна має три «золота» (Ярослава Магучіх – легка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування, Олександр Хижняк – бокс), п'ять «срібел» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтун – спортивна гімнастика, Парвіз Насібов та Ірина Коляденко – боротьба, Людмила Лузан/Анастасія Рибачок - веслування на байдарках та каное) та чотири «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика, Жан Беленюк – боротьба). Не вийшло Україні втриматися у двадцятці найкращих медального заліку, проте є шанс поборотися за топ-25, де Україна востаннє була на Олімпіаді-2012 у Лондоні (тоді було чотирнадцяте місце). Завтра може додатися ще одна нагорода від борця вільного стилю Муразі Мчедлідзе, який виступатиме у втішних поєдинках та матиме шанс боротися за «бронзу».

А ось неочікувано гарячою виходить розв'язка за перемогу в медальному заліку: Китай зумів відірватися від Сполучених Штатів Америки на одну «золоту» медаль. Це вдалося зробити завдяки одразу шести «золотим» нагородам, які вибороли Ван Цяньї/Ван Люньї в артистичному плаванні, Лі Цян у боксі, Цао Юань у стрибках у воду, Лю Хуанхуа у важкій атлетиці, група у художній гімнастиці та жіноча команда в настільному тенісі.

У заключний день китайці йдуть з одним фіналом, де можливе «золото» (у важкій атлетиці у категорії понад 81 кілограм серед жінок), у той час як американці можуть відповісти одразу чотирма фіналами (статус олімпійської чемпіонки намагатиметься захистити представниця велотреку Дженіфер Валенте та жіноча збірна з баскетболу, а також у матчах за перше місце виступить борчиня Кеннеді Алексіс Блейдс та жіноча збірна з волейболу).

Не менш яскравою є боротьба за потрапляння у трійку найкращих медального заліку, адже одразу три країни мають на це шанси: ними є Австралія, Японія та Франція. Австралія вже завершила Олімпійські Ігри, тож їй втриматися у топ-3 допоможе лише поразки японців в обох фіналах у боротьбі, а також здобуття Францією менш, ніж двох перших місць. Найкращі шанси на вхід до трійки має Японія, яка за умови хоча б однієї перемоги у боротьбі майже гарантує собі це місце. Лишаються шанси і у Франції, якій, щоправда, треба виграти у Сполучених Штатів Америки у баскетболі, а також фінішувати першою у жіночому сучасному п'ятиборстві.

З п'ятірки найкращих випала Велика Британія, яка ризикує показати найгірший результат за останні 20 років. Інші ж країни лишаються на своїх місцях: сьомою йде Південна Корея, восьмими – Нідерланди, дев'ятою – Німеччина, а десятою – Італія.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік