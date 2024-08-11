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Олімпіада-2024. Україна випала з топ-20 медального заліку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Олімпіада-2024. Україна випала з топ-20 медального заліку
Українка стала першою в історії вітчизняної жіночої боротьби володаркою срібної медалі Олімпіади
Фото: Національний олімпійський комітет України

Наша країна, на жаль, не змогла втримати конкурентів, які виграють багато «золотих» медалей

Олімпіада-2024 вже вийшла на фінішну пряму, адже вже сьогодні відбудеться церемонія закриття. Проте ані для України, ані у контексті боротьби за перемогу в медальному заліку змагання ще не завершені. 

Сьогодні до скарбнички української команди додалася ще одна медаль – «срібло» здобула борчиня у ваговій категорії до 62 кілограмів Ірина Коляденко. Незважаючи на те що десь нашій спортсменці не вдалося підібрати ключі до захисту японки Сакури Мотокі, тепер вона була у «золотих» фіналах на всіх рівнях дорослих змагань: на чемпіонатах Європи вона тричі виходила у поєдинок за перше місце, по одному разу зробила це на світових першостях та Олімпійських Іграх. 

Це означає, що перед заключним змагальним днем Україна має три «золота» (Ярослава Магучіхлегка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування, Олександр Хижняк – бокс), п'ять «срібел» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтунспортивна гімнастика, Парвіз Насібов та Ірина Коляденко – боротьба, Людмила Лузан/Анастасія Рибачок - веслування на байдарках та каное) та чотири «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика, Жан Беленюк – боротьба). Не вийшло Україні втриматися у двадцятці найкращих медального заліку, проте є шанс поборотися за топ-25, де Україна востаннє була на Олімпіаді-2012 у Лондоні (тоді було чотирнадцяте місце). Завтра може додатися ще одна нагорода від борця вільного стилю Муразі Мчедлідзе, який виступатиме у втішних поєдинках та матиме шанс боротися за «бронзу». 

А ось неочікувано гарячою виходить розв'язка за перемогу в медальному заліку: Китай зумів відірватися від Сполучених Штатів Америки на одну «золоту» медаль. Це вдалося зробити завдяки одразу шести «золотим» нагородам, які вибороли Ван Цяньї/Ван Люньї в артистичному плаванні, Лі Цян у боксі, Цао Юань у стрибках у воду, Лю Хуанхуа у важкій атлетиці, група у художній гімнастиці та жіноча команда в настільному тенісі. 

У заключний день китайці йдуть з одним фіналом, де можливе «золото» (у важкій атлетиці у категорії понад 81 кілограм серед жінок), у той час як американці можуть відповісти одразу чотирма фіналами (статус олімпійської чемпіонки намагатиметься захистити представниця велотреку Дженіфер Валенте та жіноча збірна з баскетболу, а також у матчах за перше місце виступить борчиня Кеннеді Алексіс Блейдс та жіноча збірна з волейболу). 

Не менш яскравою є боротьба за потрапляння у трійку найкращих медального заліку, адже одразу три країни мають на це шанси: ними є Австралія, Японія та Франція. Австралія вже завершила Олімпійські Ігри, тож їй втриматися у топ-3 допоможе лише поразки японців в обох фіналах у боротьбі, а також здобуття Францією менш, ніж двох перших місць. Найкращі шанси на вхід до трійки має Японія, яка за умови хоча б однієї перемоги у боротьбі майже гарантує собі це місце. Лишаються шанси і у Франції, якій, щоправда, треба виграти у Сполучених Штатів Америки у баскетболі, а також фінішувати першою у жіночому сучасному п'ятиборстві. 

З п'ятірки найкращих випала Велика Британія, яка ризикує показати найгірший результат за останні 20 років. Інші ж країни лишаються на своїх місцях: сьомою йде Південна Корея, восьмими – Нідерланди, дев'ятою – Німеччина, а десятою – Італія

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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