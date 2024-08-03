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До медалі лишився один крок. Українські шаблістки вийшли до пів фіналу Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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До медалі лишився один крок. Українські шаблістки вийшли до пів фіналу Олімпіади
Українські шаблістки впевнено розпочали виступ у командних змаганнях Олімпіади

Для здобуття нагороди українкам залишилося здобути одну перемогу

Українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у 1/4 фіналу Олімпіади впевнено перемогли команду Італії.

Українки лідирували протягом всього поєдинку. Завершальну крапку у протистоянні поставила лідерка нашої збірної Ольга Харлан. У підсумку, Україна здобула перемогу з рахунком 45-37.

Поєдинок 1/2 фіналу Україна також проведе сьогодні. Наразі у поєдинку Японія – Угорщина визначаються суперниці наших дівчат.

Для здобуття олімпійської нагороди нашій збірній тепер потрібно здобути одну перемогу в двох майбутніх потенційних двобоях.

Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ольга Харлан

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