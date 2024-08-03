До медалі лишився один крок. Українські шаблістки вийшли до пів фіналу Олімпіади
Для здобуття нагороди українкам залишилося здобути одну перемогу
Українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у 1/4 фіналу Олімпіади впевнено перемогли команду Італії.
Українки лідирували протягом всього поєдинку. Завершальну крапку у протистоянні поставила лідерка нашої збірної Ольга Харлан. У підсумку, Україна здобула перемогу з рахунком 45-37.
Поєдинок 1/2 фіналу Україна також проведе сьогодні. Наразі у поєдинку Японія – Угорщина визначаються суперниці наших дівчат.
Для здобуття олімпійської нагороди нашій збірній тепер потрібно здобути одну перемогу в двох майбутніх потенційних двобоях.
Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.
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