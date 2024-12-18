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Лікар назвав вид горіха, який корисний для здоров'я очей і мозку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Регулярне споживання фісташок може стати простим способом захистити зір
фото з відкритих джерел

Споживання горіхів позитивно впливає на мозок

Горіхи не лише смачні, а й дуже поживні. Серед них є особливий вид – фісташки, який відзначається унікальними властивостями, корисними для зору та роботи мозку.

За словами дієтолога Олега Швеця фісташки є унікальним джерелом лютеїну – каротиноїдного пігменту, що відіграє важливу роль у підтримці здоров’я очей. Лютеїн накопичується у макулярній області сітківки, захищаючи її від шкідливого впливу синього світла та забезпечуючи чіткість зору. Його особливість – здатність проникати через гематоенцефалічний бар’єр, що робить цей пігмент важливим також для підтримки здоров’я мозку.

Дослідження Медичного центру Університету Тафтса підтверджує переваги фісташок. Учасники, які щодня вживали 57 грамів фісташок протягом 12 тижнів, демонстрували суттєве підвищення щільності макулярного пігменту, а рівень лютеїну у плазмі крові зріс майже вдвічі.

Дієтолог зазначає, що регулярне споживання фісташок є простим і смачним способом підтримати зір, особливо для літніх людей, які часто стикаються з віковими проблемами очей. Жменя цих горіхів щодня забезпечує організм необхідною кількістю лютеїну для захисту сітківки.

Крім того, лютеїн у фісташках позитивно впливає на мозок. Проникаючи у тканини мозку, він допомагає зменшувати запалення та окислювальний стрес, що сприяє покращенню когнітивних функцій, таких як пам'ять і швидкість мислення. Вищий рівень лютеїну асоціюється з кращими когнітивними показниками, що робить фісташки важливим продуктом у раціоні для здорового старіння.

Нагадаємо, що наразі зростає вразливість дітей та дорослих до сезонних інфекцій, передусім до респіраторних вірусів. Завдяки ехінацеї можна підвищити імунітет. 

До слова, нові дослідження вчених показали, що споживання шоколаду може супроводжуватися несподіваними ризиками для здоров’я. Дослідження, проведене Університетом Джорджа Вашингтона в США, виявило, що значна кількість продуктів на основі какао містить важкі метали, які перевищують допустиму дозу. 

Як повідомлялося, певні види овочів є обов'язковими для раціону, оскільки вони можуть допомогти запобігти різноманітним сезонним інфекціям. Крім того, вони можуть посилити захист організму та підтримати загальний стан здоровʼя: перелік овочів.

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Теги: здоров'я їжа лікар дієта Україна українці

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