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Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили зміцнення «повітряного щита» України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили зміцнення «повітряного щита» України
фото з відкритих джерел

Сибіга: Ми вдячні Іспанії за незмінну підтримку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 7 січня, провів телефонну розмову зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

«Ми скоординували кроки для зміцнення «повітряного щита» України та обговорили шлях до справедливого миру. Ми вдячні Іспанії за незмінну підтримку», – наголосив Сибіга.

Також під час телефонної розмови, яку Сибіга назвав продуктивною, він повідомив Альбаресу про зусилля України із забезпечення продовольчої безпеки Сирії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках свого візиту до Сирії підняв прапор над почесним консульством у Дамаску та зустрівся з українською громадою.

До слова, Андрій Сибіга обговорив зі своїм французьким колегою Жанн-Ноелем Барро співпрацю між двома країнами та подякував за підготовку української бригади. 

Окрім того, адміністрація Джозефа Байдена готується оголосити про масштабний, остаточний пакет військової допомоги для України в межах візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня. Під час цього візиту Остін зустрінеться з представниками близько 50 країн-партнерів у форматі «Рамштайн». 

Раніше президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

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Теги: ворог росія Пентагон війна МЗС Іспанія військова допомога прапор президент Андрій Сибіга соцмережі Україна міністр

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