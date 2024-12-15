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Зеленський розповів, яку допомогу Україна відправить Сирії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, яку допомогу Україна відправить Сирії
За словами Зеленського, нині Україна координується з партнерами та сирійською стороною, вирішуються питання логістики
фото: Офіс президента

«Обов’язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру», – президент

Україна відправлятиме у Сирію продукти, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні. Про це у вечірньому зверненні 15 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.  

«Сьогодні обговорив із нашими урядовцями – Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми «Зерно з України», зокрема допомогу для Сирії. Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашою олією – нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки», – сказав президент.

За словами Зеленського, нині Україна координується з партнерами та сирійською стороною, вирішуються питання логістики.

«Обов’язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру», – додав глава держави.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: продукти зерно Володимир Зеленський Україна президент Сирія розвідка путін диктатор втрати

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