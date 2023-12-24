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Українці отримають підвищені пенсії вже у січні: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українці отримають підвищені пенсії вже у січні: деталі
У березні наступного року в Україні буде проведено індексацію пенсій
фото з відкритих джерел

У наступному місяці підвищаться мінімальні та максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж

У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Що зміниться у січні

Так, максимальну пенсію збільшать на 2,6 тис. грн, тобто з 20 930 до 23 610 грн.

Мінімальна пенсія зросте з 1 січня на 268 грн, тобто з 2093 до 2361 грн.

Доплати за понаднормовий стаж, який в нормі становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, також зростуть. За кожен рік, що перевищує вказану норму, можна отримувати 1% прожиткового мінімуму. Нині це 20,9 грн, а з наступного року – 26,8 грн.

Також підвищаться і гарантії для пенсіонерів, що досягли 65 років та виконали вимоги щодо стажу. Розмір їхньої пенсії має становити не менше 40% мінімалки. Нині це 2 680, а з нового року – 2 840 грн.

Що зміниться у березні

Імовірно, вже у березні наступного року в Україні буде проведено індексацію пенсій за новими правилами. Раніше розмір виплат підвищували на суму від половини минулорічної інфляції та середнього за три роки зростання зарплат. Нові правила поки що невідомі, однак у Мінсоцполітики анонсували, що розрахунок проводитиметься з використанням балів та з урахуванням кожного відпрацьованого місяця.

Раніше саме березнева індексація була найбільшим підвищенням пенсій за рік. Для її проведення під час воєнного стану потрібне рішення Кабміну.

Що зміниться у квітні

У квітні українцям збільшать мінімальну зарплату з 7100 до 8000 грн. Водночас вкотре збільшиться пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії збільшиться з 2840 до 3200 грн для цієї категорії пенсіонерів.

Нагадаємо, що, згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.

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Теги: пенсія пенсіонери гроші

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