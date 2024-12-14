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«Не будьте наївними». Марія Берлінська звернулася до українців, які чекають перемир’я

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Не будьте наївними». Марія Берлінська звернулася до українців, які чекають перемир’я
Берлінська: Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним
Кадр прямої трансляції GET Business Festival

«Навіть якщо у війні буде перемир’я, далі на нас чекає її третій етап»

Думка про те, що Трамп зупинить Путіна за 24 години і війна на цьому завершиться, є дуже наївною. Про це заявила волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська під час виступу на GET Business Festival, повний текст якого публікує «Главком».

За її словами, в жодному разі не буде припинення вогню навіть у разі гіпотетичних перемовин Трампа та Путіна. «Дуже хочу помилятися, але я бачу цю війну вже одинадцятий рік. Навіть якщо зараз у нас буде якесь перемир’я, далі буде третій етап війни. Росія накопичать сили і піде далі. Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним», – наголосила волонтерка.

Берлінська зауважила, що українці зможуть встояти лише «за рахунок свого інтелектуального, бізнесового ресурсу розуму і єдності», якщо знову «не заснемо».

Раніше Берлінська заявила, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, оскільки вже сформована «вісь зла». За її словами, всі диктаторські режими вже починають обʼєднуватися, тому важливо активніше розвивати мілтек-бізнес (від англ. Military technology business – військово-технічний бізнес – «Главком»). 

Як пояснює Берлінська, на початку вторгнення Україна була більш прогресивнішою у цьому напрямку, саме за рахунок швидкості, гнучкості нестандартних рішень та асиметричних відповідей.

Також деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Володимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

На думку волонтерки, Верховному головнокомандувачу треба створити Інженерну ставку.

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Теги: росія війна бізнес українці Україна Марія Берлінська

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