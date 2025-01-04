Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік

Шмигаль розповів про плани уряду на 2025 рік

Влада планує реалізувати проєкт базової соціальної допомоги

Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій, реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», – зазначив глава уряду.

Крім того, планується реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги.

«Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн (10 прожиткових мінімумів) для осіб, які втратили працездатність, будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів.

Як повідомлялося, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».