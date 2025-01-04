Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік
Шмигаль розповів про плани уряду на 2025 рік
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Влада планує реалізувати проєкт базової соціальної допомоги

Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій, реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року», – зазначив глава уряду.

Крім того, планується реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги.

«Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн (10 прожиткових мінімумів) для осіб, які втратили працездатність, будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів. 

Як повідомлялося, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

Читайте також:

Теги: Кабмін Денис Шмигаль прем’єр-міністр уряд пенсія пенсіонери соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку суду, відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної
Крупа під час війни отримала грамоту від Стефанчука та подяку від Шмигаля
10 грудня, 2024, 17:08
У європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну
Прем'єр Британії готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ – The Times
24 грудня, 2024, 10:06
Субсидія на оренду житла для вимушених переселенців діятиме в усіх регіонах
Вимушені переселенці отримуватимуть субсидію на оренду житла у наступному році
27 грудня, 2024, 16:47
Шмигаль заявив, що на Запоріжжі було зроблено сотні кілометрів оборонних ліній
Запоріжжя повністю завершило будівництво фортифікацій
27 грудня, 2024, 17:54
Українці за кордоном можуть отримати ID-картку поштою
МЗС запускає систему «е-Консул»: які нові можливості отримають українці
20 грудня, 2024, 21:16
Росіяни, яких через вибухи евакуювали з торгового центру
Росію сколихнула серія дивних вибухів: пенсіонери запускали салюти у ТРЦ, на пошті та в банку
21 грудня, 2024, 18:31
У 2024 році Уряд продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам до лютого 2025 року
Тарифи на комуналку, податки для ФОП та ліквідація МСЕК: що змінилося з 1 січня
1 сiчня, 03:00
Олексій Чернишов братиме участь державній інформаційній політиці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Кабмін визначив, за що відповідатиме віцепрем'єр Чернишов
31 грудня, 2024, 09:37
Маск зробив нову скандальну заяву
Ілон Маск закликав Велику Британію провести нові вибори
2 сiчня, 21:10

Особисті фінанси

Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік
Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік
Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
Зарплати українських чиновників у 2024 році зросли на 61%
Зарплати українських чиновників у 2024 році зросли на 61%
Відсьогодні діють нові тарифи на доставку посилок «Укрпоштою»
Відсьогодні діють нові тарифи на доставку посилок «Укрпоштою»
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів
Скільки коштують яйця перед Новим роком: огляд цін із супермаркетів
Чому стрімко росте ціна на моркву: пояснення аналітиків
Чому стрімко росте ціна на моркву: пояснення аналітиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
32K
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
25K
Ймовірність нападу висока! Естонії приготуватися
25K
У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
11K
Втрати ворога станом на 3 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua