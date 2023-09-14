Хто має право вручати повістки в Україні, крім співробітників ТЦК: роз’яснення

Речниця ТЦК назвала категорії осіб, які мають право на вручення повісток

В рамках проведення мобілізації повістку чоловікам можуть вручати не тільки співробітники військкоматів, попереджає речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея в інтерв’ю «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речниця підкреслила: «Повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти».

Кривошея додала, що, оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники ТЦК мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речниця Черкаського ТЦК підкреслила, що на даний час вручаються три види повісток. Перш за все, для уточнення військово-облікових даних осіб, які з різних причин не з'явилися військкоматів, а також внутрішньо переміщених осіб.

Також чоловіки можуть отримати повістку для проходження медичного огляду для встановлення придатності до військової служби. Третій вид повісток – мобілізаційне розпорядження, видається після проходження ВЛК у разі визнання військовозобов'язаного придатним до служби.

Раніше ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів. Ворог завдав двох ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.