Хвилина мовчання: згадаймо Антона Гевака, який пішов на фронт у 19 років

Перед смертю захиснику вдалося підбити ворожий танк

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Антона Гевака.

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Старший лейтенант Антон Гевак, позивний Перун, загинув 5 березня 2022 року у бою з танковою колоною російських окупантів у напрямку м. Маріуполь Донецької області. Командир взводу 140-го розвідбатальйону прикривав відхід побратимів. Підбивши з NLAW танк противника, 27-річний офіцер отримав кульове поранення та помер дорогою до госпіталю.

Якось життя пролетить перед очима в одну мить і найважливіше, аби тоді було на що подивитися… Коли я дивлюся на захід сонця і зграї ворон у небі, то розумію, що з кожним днем моє життя наближається до заходу і все, що у нас є – це час. Антон Гевак

Військовий був родом з Хмельниччини. З дитинства мріяв про військову кар’єру. У 18 років потрапив на строкову службу в Одесу. У 2014-му пішов служити у полк спецпризначення ССО. У 2015 році Антон повернувся з фронту. За словами мами, його поведінка змінилася: став мовчазним і закритим, чимало часу проводив медитуючи та займаючись спортом, а ще багато подорожував і читав. Тоді Антон вирішив, що хоче стати командиром. Вступив на факультет розвідки Одеської військової академії. Після чотирьох років навчання приєднався до 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти. Перун був не лише зразковим офіцером, а й творчою людиною. Грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже красивий голос.

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Артистизм тривалий час допомагав Антону оберігати маму. Майже пів року він щодня телефонував їй та напівжартома розповідав про життя на полігоні, стрибки з парашутом і якісь буденні речі. Одного разу, коли його відпустили на вихідні додому, мама відповіла на дзвінок його командира, допоки Антон бігав до саду по сливки.

«Командир його терміново розшукував. Я запитала, що сталось, бо ж він тільки приїхав. А це перед 8 березня було. Командир сказав, що він їм дуже потрібен, бо має бути концерт для жінок, а Антон же так гарно співає. Уявляєте, я повірила! Антон тоді швиденько поїв і поїхав. Потім дізналась, що то він уже воював», – пригадала мама загиблого.

Що син на війні, дізналася від односельчанки. Та зайшла в гості, почала розпитувати про Антона. І зрештою, сказала, що насправді він не в Хмельницькому, а на війні. Уже під час наступної розмови із сином Зінаїда, відповідаючи на його веселу розповідь про життя на полігоні.

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Хлопець любив жартувати та влаштовувати розіграші й сюрпризи. Свої досягнення, кожен приїзд додому – усе завжди облаштовував як несподіванку. Останнім таким сюрпризом, який планував зробити батькам, мало бути знайомство з нареченою.

Він завжди подобався дівчатам, але з цивільними йому було нецікаво – вони його не розуміли. Усе шукав ту, з якою був би на одній хвилі. Зрештою знайшов Катю. Теж красиву, яскраву. І військову – вона бойова парамедикиня. Вже планував, як привезе її знайомити з батьками. Але не встиг. Вони познайомилися вже на його похороні.

«Антон був дивовижною людиною, яких мало. Відданій своїй справі командир. Чесний та добрий, розважливий. Відважний. Він вірив у людей та надихав їх ставати кращими. Талановитий чоловік. І кожен, хто добре з ним знайомий, вже не зможе забути Антона – він залишив величезний відбиток на нас», – розповіла Катерина Галушка, кохана полеглого воїна.

Антон планував піти із ЗСУ і спробувати щось нове, щось в цивільному житті. Розглядав два варіанти: або якийсь власний бізнес, або піти служити в інше місце на кшталт СБУ чи Головного управління розвідки.

«У нього була мрія, що він ще відбуде контракт і переїде до іншого міста. Розглядав варіант Києва. Хотів почати працювати тут у військовій структурі, але вже в тилу. Він любив грати на гітарі, складав музику і пісні. Обожнював читати, особливо захоплювався скандинавською філософією «Шлях воїна». Бо це його направлення. Любив медитувати і їздити по місцях, які називав місцями сили, де можна відчувати єднання з природою», – додала наречена.

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Чоловік любив музику, сам писав пісні та виконував їх під гітару, а ще йому подобалося читати та подорожувати фото з відкритих джерел

24 лютого минулого року Антон скинув батькам відеоповідомлення. Сказав, сталося те, що мало статися, попросив не панікувати. Відтоді лише коротко повідомляв: з ним усе добре. Його підрозділ бився на Волноваському напрямку, намагаючись не допустити оточення Маріуполя. Мамі до останнього він не казав, де працює. Усе ще оберігав її від подробиць своєї роботи. 5 березня російські війська почали проривати їхні позиції.

«Росіяни наступали. У них було багато танків. Як мені розказали інші офіцери, коли Антон почув доповідь про цей наступ, він схопив NLAW і побіг вперед спиняти цей штурм. Він підбив танк, зав’язався ближній бій, їх узяли в кільце і застрелили з кулемета. Він був ще живий, при тямі, навіть жартував. Сказав: «Ви тут дивіться, тримайтесь, а я вже пішов». Помер від втрати крові», – розповіла мати захисника.

Антон загинув у 27 років фото з відкритих джерел

«Він був взірцем офіцера нового покоління, з тих, які рвуться в бій, можуть, вміють і мають сміливість брати на себе відповідальність за інших, а також знають, чого навчити своїх бійців. Згадував, що, коли воював у 2014 році, не всі офіцери поводилися належно. Тому він прагнув бути командиром, який дбатиме про своїх бійців», – зазначила Ярина Чорногуз, посестра Перуна.

«Справжній бойовий офіцер розвідки, сміливий, сильний, досконалий у військовій справі, кращий. Творчий, грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже красивий голос. Не боявся смерті, відчував свою долю і приймав її. Казав, що якщо вмирати, то хоче тільки в бою з ворогом. Аж страшно, наскільки дотримався слова. Людина, яку я дуже любила. Людина дивовижної свободи і волі. Такий він справжній був, такий достойний у всьому, що мені не вірилося, що такі люди можуть існувати», – написала Ярина.

У Антона залишилися батьки та сестра.

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