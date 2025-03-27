Скільком українцям заблоковано рахунки за ухилення від мобілізації: дані Мін'юсту

Блокування рахунків відбувається за рішенням суду у випадках, коли військовозобов’язаний не сплачує штраф за ухилення від мобілізації

В Україні заблокували банківські рахунки 26 тис. громадян через порушення мобілізаційних правил. Про це повідомили в коментарі «РБК-Україна» у Міністерстві юстиції, інформує «Главком».

Блокування рахунків відбувається за рішенням суду у випадках, коли військовозобов’язаний не сплачує штраф за ухилення від мобілізації. Оновлені дані щодо кількості заблокованих рахунків оприлюднять після 1 квітня.

Зауважимо, що за несвоєчасне оновлення облікових даних або неявку до ТЦК за повісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тис. гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб суми штрафів ще вищі. Це регулюється статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо військовозобов’язаний не сплачує накладений штраф, ТЦК передає справу до поліції, яка може оголосити його в розшук. У разі подальшої несплати можливе застосування додаткових санкцій, таких як арешт рахунків або позбавлення водійських прав. Однак остаточне рішення щодо блокування рахунків ухвалює виключно суд.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк пояснив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають лише за ведення обліку мобілізованих, а також за відбір і поповнення Сил оборони. Вони не уповноважені здійснювати розшук ухилянтів – це завдання місцевої влади та правоохоронних органів.