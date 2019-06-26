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    Суспільство

    Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун

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    Кличко заявив, що не можна допустити зняття чи пом`якшення санкцій проти Росії - Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун
    Кличко заявив, що не можна допустити зняття чи пом`якшення санкцій проти Росії

    Кличко подякував Мун за підтримку України в її боротьбі з агресором

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президенткою парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун. Про це повідомили у пресслужбі столичного голови.

    Зазначається, що у зустрічі також взяла участь голова Постійної делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець.

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    Кличко подякував Мун за підтримку України в її боротьбі з агресором та в прагненні зберегти територіальну цілісність і відновити мир у державі.

    «Я щиро дякую за вашу роботу, за підтримку нашої країни. Для України дуже важлива допомога наших друзів - усіх, хто хоче бачити нашу державу незалежною, демократичною і європейською, - відзначив Кличко. - Сьогодні Україна протистоїть агресії Росії, яка, цинічно нехтуючи міжнародним правом, почувається практично безкарною і продовжує руйнувати систему європейської безпеки. На це не можна не зважати. І потрібно не допустити зняття чи пом`якшення санкцій проти Росії», - підкреслив Кличко.

    Київський міський голова наголосив, що попри всі зазіхання Росії, в України немає іншої альтернативи й іншого шляху, крім руху до Європи та НАТО.

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    Віталій Кличко Київ НАТО мер Україна Оксана Юринець
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