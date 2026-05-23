Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію

Наталя Науменко: «Від європейських країн є багато запитів щодо повернення наших громадян до України»

Європейські країни дедалі активніше переглядають правила перебування українців та збільшують кількість запитів на повернення громадян України додому. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова Державна міграційна служба України Наталія Науменко.

«Ірландія скасовує доступне житло для українців, якісь країни скорочують соціальні виплати, хтось припиняє приймати заяви на тимчасовий захист», – заявила Науменко. Вона пояснила, що країни ЄС уважно стежать за рішеннями одна одної та намагаються не допустити переміщення українців між державами після посилення правил.

«Тобто поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде. Бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист в Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть», – сказала очільниця ДМС.

За словами Науменко, таким чином країни Євросоюзу проводять політику «стабілізації» українців на своїй території. Окремо голова ДМС звернула увагу на збільшення кількості запитів щодо повернення українців за процедурою реадмісії.

«У нас досить багато запитів від європейських країн (Польщі, Чехії, Німеччини) щодо повернення наших громадян – і чоловіків, і жінок – до України. В цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку. Але яке буде прийняте загальне рішення ЄС стосовно громадян України – поки невідомо», – повідомила Науменко.

Вона уточнила, що йдеться переважно про українців, які порушили міграційне законодавство, незаконно перетнули кордон або втратили право на перебування у країнах ЄС.

Також Науменко зазначила, що процедура реадмісії між Україною та ЄС діє ще з довоєнних часів, однак останніми роками її почали застосовувати значно активніше. «Десь з 2024 року ми спостерігаємо поступове зростання застосування цього механізму», – заявила голова ДМС.

Водночас вона наголосила, що європейські держави не зацікавлені у повному поверненні всіх українців, оскільки їхні економіки вже частково залежать від української робочої сили. «Вони зацікавлені, щоб кваліфіковані працівники залишалися на їхньому ринку праці, але він теж має певні обмеження», – пояснила Науменко.

Як повідомлялось, навіть у разі крихкого миру з поступками майже 2,9 мільйона українських біженців залишаться в Європі після закінчення дії тимчасового захисту – це 56% від їхньої нинішньої кількості. Якщо ж бойові дії триватимуть, в Європі залишаться 99% біженців – 5,16 мільйона осіб.

