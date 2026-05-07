Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американські війська, якщо Трамп скоротить їхню присутність у Німеччині

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова прийняти американські війська, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське радіо.

«Я закликатиму Трампа залишити ці війська в Європі. У нас є готова для цього інфраструктура», – заявив Навроцький.

Польський президент наголосив, що максимально можлива присутність американських військових у Європі відповідає інтересам безпеки країн Балтії, а також Центральної та Східної Європи.

За словами Навроцького, питання американської військової присутності є ключовим для стримування потенційних загроз у регіоні, незалежно від політичних дискусій усередині окремих країн.

Наразі у Німеччині дислоковано близько 37 тис. американських військовослужбовців. Ще під час свого попереднього президентського терміну Дональд Трамп оголошував про намір скоротити американський контингент у ФРН майже на 10 тис. військових.

Тоді Трамп звинувачував Берлін у невиконанні фінансових зобов’язань перед НАТО та недостатніх витратах на оборону. Частину американських підрозділів планували перекинути до Польщі, однак реалізувати ці плани тоді не вдалося.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.