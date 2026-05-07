Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
Польща захотіла перехопити американські війська у Німеччини
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американські війська, якщо Трамп скоротить їхню присутність у Німеччині

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова прийняти американські війська, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське радіо.

«Я закликатиму Трампа залишити ці війська в Європі. У нас є готова для цього інфраструктура», – заявив Навроцький.

Польський президент наголосив, що максимально можлива присутність американських військових у Європі відповідає інтересам безпеки країн Балтії, а також Центральної та Східної Європи.

За словами Навроцького, питання американської військової присутності є ключовим для стримування потенційних загроз у регіоні, незалежно від політичних дискусій усередині окремих країн.

Наразі у Німеччині дислоковано близько 37 тис. американських військовослужбовців. Ще під час свого попереднього президентського терміну Дональд Трамп оголошував про намір скоротити американський контингент у ФРН майже на 10 тис. військових.

Тоді Трамп звинувачував Берлін у невиконанні фінансових зобов’язань перед НАТО та недостатніх витратах на оборону. Частину американських підрозділів планували перекинути до Польщі, однак реалізувати ці плани тоді не вдалося.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.

Читайте також:

Теги: Європа Польща армія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
5 травня, 05:32
Полковник армії США інтегрувався у «мозок» Бундесверу
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
30 квiтня, 08:19
Канцлер поскаржився, що війна США проти Ірану коштує Німеччині «багато грошей»
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході
27 квiтня, 20:38
Туск оголосив про партнерство з Україною у сфері дронів
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
27 квiтня, 12:57
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
25 квiтня, 07:42
Трамп може завершити конфлікт поступками Ірану
Трамп послабив тиск на Іран: що сталося за лаштунками
17 квiтня, 10:54
Бакай: Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів
Іран заявив, що на переговорах обговорювалися Ормузька протока та ядерне питання
12 квiтня, 05:27
Америка не вперше переживає кризу довіри
Європейці бачать у США більшу загрозу, ніж у Китаї: що пішло не так
10 квiтня, 19:09
Глава Пентагону Піт Гегсет прикрашав ситуацію Трампу у війні з Іраном
WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані
7 квiтня, 21:52

Політика

Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
Іран запровадив «анкети» для всіх суден в Ормузькій протоці
Іран запровадив «анкети» для всіх суден в Ормузькій протоці
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі

Новини

Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua