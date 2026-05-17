Естонія заявила про різке подорожчання військової техніки в Європі

Оборонні компанії не готові вкладати кошти в розширення заводів без довгострокових державних гарантій
Країни Європи зіткнулися зі стрімким подорожчанням озброєння та військової техніки: за два роки ціни на окремі позиції зросли більш ніж на 50%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Дорожче, ніж два роки тому

Таку оцінку озвучив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на конференції з безпеки Lennart Meri у Таллінні. За його словами, зростання цін стало прямим наслідком масового нарощування оборонних бюджетів країнами Північноатлантичного альянсу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми бачимо: коли два роки тому купували певне обладнання, а зараз хочемо збільшити обсяги закупівель – ціна на деякі позиції вже зросла на 50–60%», – сказав Певкур.

За словами міністра, уряди постійно отримують сигнали від відповідальних за закупівлі: ті самі контракти обходяться значно дорожче, ніж раніше. Причина – різке зростання попиту з боку десятків країн, які одночасно поповнюють і оновлюють свої арсенали. 

Окремою проблемою, яку виділив естонський міністр, є брак виробничих потужностей. Оборонні компанії не готові вкладати кошти в розширення заводів без довгострокових державних гарантій. Результат – дефіцит пропозиції на тлі зростаючого попиту, що й розкручує цінову спіраль.

Певкур наголосив, що Європа не може дозволити собі чекати до 2030-х років: Росія може випробувати Альянс на міцність уже найближчими роками. «Якщо промисловість не розуміє, що на ринку буде багато грошей, вона запізнюється», – підсумував він.

Проблема актуальна на тлі рекордного зростання оборонних витрат у Європі: за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові бюджети європейських членів НАТО у 2025 році зростали найшвидше з 1953 року. Паралельно Польща вже закликала підвищити цільовий показник витрат НАТО з 2% до 5% ВВП і досягти його до 2030 року – на п'ять років раніше від погодженого на саміті в Гаазі графіку.

Нагадаємо, у червні 2025 року на саміті НАТО в Гаазі країни Альянсу погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП – із горизонтом до 2035 року.

До слова, союзники України вже зіткнулися з новою загрозою для військової допомоги Києву: через активні бойові дії США на Близькому Сході виникають затримки поставок американського озброєння, закупленого Європою для України в межах програми НАТО.

