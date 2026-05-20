Відсьогодні скасовано усі обмеження на перетин кордону для жінок

glavcom.ua
Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок-держслужбовців 

Відсьогодні, 20 травня 2026 року, в Україні набрали чинності зміни до Правил перетину державного кордону, які повністю скасовують обмеження на виїзд за межі країни для всіх без винятку жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

«Як повідомляла днями прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Повідомляється, що нові правила впроваджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2026 року № 623. 

Згідно з оновленими нормами, з ув'язки з обов'язковими рішеннями про службові відрядження повністю знято обмеження на перетин кордону для жінок, які обіймають посади:

  • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • на державних підприємствах;
  • у судовій системі та правоохоронних органах.

У Держприкордонслужбі наголосили, що почали практично застосовувати нові норми.

«Держприкордонслужба вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску», – зазначили у відомстві.

Відтепер прикордонники більше не вимагатимуть документів про офіційні відрядження у жінок-державних службовців під час виїзду з України в приватних цілях.

«Главком» писав, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Раніше обмеження поширювалися на деяких посадовиць. Як зазначається, тепер усі жінки, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, можуть виїжджати з країни.

Раніше повідомлялося, що уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та низки інших структур під час воєнного стану. До цього вони підпадали під дію постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №69, яка обмежила виїзд за кордон широкому колу посадовців, суддів, прокурорів і держслужбовців.

