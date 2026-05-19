Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Партія SPD готує нову редакцію закону про іноземців, яка передбачає жорсткіші правила перебування іноземців у Чехії

Лідер партії «Свобода і пряма демократія» SPD і голова Палати депутатів Томіо Окамура заявив, що Чехія веде перемовини з ЄС про припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для такого кроку потрібна підтримка інших держав блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення політика.

Окамура наголосив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Зокрема, він заявив, що українці «регулярно їздять в Україну у відпустку». «Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити», – каже він.

Політик зазначив, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту. Він додав, що переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків «просуваються тяжко».

Політик заявив, що головним шляхом до припинення тимчасового захисту для українців має стати завершення війни в Україні. За словами Окамури, після закінчення війни механізм тимчасового захисту автоматично втратить сенс, а українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.

Водночас Окамура також повідомив, що його партія завершує підготовку нової версії закону про іноземців. Документ має посилити умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й для українців із тимчасовим захистом.

Нагадаємо, у Чехії тривають обговорення змін до правил перебування українців, зокрема щодо чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

До слова, рівень підтримки України в чеському суспільстві залишається стабільним і перевищує 50%, попри окремі антиукраїнські заяви в політиці. Останні соцопитування аналітичного інституту свідчать, що більшість чехів підтримують допомогу Україні, зокрема і постачання військової техніки та боєприпасів.