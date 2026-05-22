Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

23 травня – День святого преподобного ісповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Михаїла

23 травня у церковному календарі – День преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

День святої преподобної Євфросинії

День святої преподобної Євфросинії – це християнське релігійне свято, присвячене вшануванню пам’яті святої Євфросинії, яка вважається прикладом духовної чистоти, смирення та відданості Богові. Найвідомішою у православній традиції є преподобна Євфросинія Полоцька – одна з найшанованіших святих Східної Європи, просвітниця, меценатка та покровителька освіти.

Вона народилася приблизно у XII столітті в князівській родині та з юних років обрала чернече життя. Євфросинія займалася переписуванням книг, відкривала монастирі, школи та сприяла розвитку культури й духовності. Її діяльність мала великий вплив на поширення християнства та освіти серед слов’янських народів.

У православній церкві день пам’яті святої преподобної Євфросинії Полоцької традиційно відзначають 23 травня за новоюліанським календарем. У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться святій про мудрість, духовну підтримку, мир і здоров’я. Свята Євфросинія вважається покровителькою просвітництва, науки, духовного розвитку та жіночого чернецтва. Її образ символізує жертовність, милосердя й прагнення до знань. У народній традиції цей день також пов’язували з весняним оновленням, працею на землі та молитвами за добрий урожай.

Молитва дня

О, свята преподобна мати наша Єфросиніє! Почувши голос Господа, ти наслідувала Його в усьому житті своєму. Випроси нам у Спасителя нашого сили Святого Духа для викорінення гріхів наших. Допоможи молитвами твоїми, захисти нас від усякого зла і заступи перед Богом, бо Йому належить всяка слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон:

Густо квітне глід – до суворої зими.

Якщо мурахи повзають далеко від мурашника, то буде гарна погода.

Вранці задушливо – погода зіпсується.

Що не можна робити цього дня