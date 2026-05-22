Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

23 травня – День святого преподобного ісповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії

23 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Михаїла

Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети фото 1

23 травня у церковному календарі – День преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

День святої преподобної Євфросинії

Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети фото 2
День святої преподобної Євфросинії

День святої преподобної Євфросинії – це християнське релігійне свято, присвячене вшануванню пам’яті святої Євфросинії, яка вважається прикладом духовної чистоти, смирення та відданості Богові. Найвідомішою у православній традиції є преподобна Євфросинія Полоцька – одна з найшанованіших святих Східної Європи, просвітниця, меценатка та покровителька освіти.

Вона народилася приблизно у XII столітті в князівській родині та з юних років обрала чернече життя. Євфросинія займалася переписуванням книг, відкривала монастирі, школи та сприяла розвитку культури й духовності. Її діяльність мала великий вплив на поширення християнства та освіти серед слов’янських народів.

У православній церкві день пам’яті святої преподобної Євфросинії Полоцької традиційно відзначають 23 травня за новоюліанським календарем. У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться святій про мудрість, духовну підтримку, мир і здоров’я. Свята Євфросинія вважається покровителькою просвітництва, науки, духовного розвитку та жіночого чернецтва. Її образ символізує жертовність, милосердя й прагнення до знань. У народній традиції цей день також пов’язували з весняним оновленням, працею на землі та молитвами за добрий урожай.

Молитва дня

О, свята преподобна мати наша Єфросиніє! Почувши голос Господа, ти наслідувала Його в усьому житті своєму.

Випроси нам у Спасителя нашого сили Святого Духа для викорінення гріхів наших.

Допоможи молитвами твоїми, захисти нас від усякого зла і заступи перед Богом, бо Йому належить всяка слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон:

  • Густо квітне глід – до суворої зими.
  • Якщо мурахи повзають далеко від мурашника, то буде гарна погода.
  • Вранці задушливо – погода зіпсується.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися важливими справами та вирішувати серйозні проблеми.
  • Не варто робити ремонт.
  • Не можна сваритися і лихословити.
  • Краще не вживати спиртні напої.

Читайте також:

Теги: Українська православна церква православна церква церква традиції релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва
16 квiтня, 22:00
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва
22 квiтня, 22:00
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:00
Могила Патріарха Філарета, вкрита білими квітами. 28 березня 2026 року
Сорок днів по смерті Патріарха Філарета: коли та де відбудеться богослужіння
24 квiтня, 14:26
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 травня, 00:00
Рівень загрози для західних регіонів залишається високим
Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)
1 травня, 14:02
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
11 травня, 21:18
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози
Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози
Прикордонники попередили про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика»
Прикордонники попередили про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика»
Скільки громадян РФ живуть в Україні під час війни? Статистика Державної міграційної служби
Скільки громадян РФ живуть в Україні під час війни? Статистика Державної міграційної служби
Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом
Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом
МАГАТЕ: Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення
МАГАТЕ: Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua