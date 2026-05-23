23 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 23 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 травня українці відзначають День Героїв (вшанування пам'яті борців за волю України) та День морської піхоти України, у світі відзначають Всесвітній день спортивної боротьби.



«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 травня 2026 року.

Визначні дати в Україні

День Героїв

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України.

День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських воїнів та воїнок усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України: лицарів Київської Русі (правильно: «княжої доби Руси-України»), козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни.

День Героїв – це день пам'яті всіх українців та українок, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українського народу за волю України та є символом його незборимості.

День морської піхоти

Сьогодні, 23 травня в Україні відзначається День морської піхоти. Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.

Гасло морської піхоти – «Вірний завжди» – означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день спортивної боротьби

Щорічно 23 травня відзначається молоде спортивне свято – Всесвітній день спортивної боротьби (World Wrestling Day). На офіційному рівні борці почали відзначати подію лише кілька років тому. Дата святкування обрана на честь дати початку першого світового чемпіонату, який відбувся саме цього дня у 1904 році у Відні.

Таке бойове мистецтво як боротьба відомо ще зі стародавніх часів (з’явилось близько 3 тисячоліття до н.ч.) у різних народів (японці, європейці, монголи, казахи, азербайджанці, вірмени, киргизи, грузини тощо). Сьогодні спортивна боротьба розгалужується на класичну – греко-римську, вільну, японське дзюдо та самбо. Єдиноборство відбувається на килимі протягом 10 та 12 хвилин.

Спортивна боротьба допомагає виховати такі важливі якості, як сила волі, витривалість та дисциплінованість. Тому даний вид спорту чудово підходить як хлопчикам, так і дівчаткам.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Михаїла

23 травня у церковному календарі – День преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

День святої преподобної Євфросинії

День святої преподобної Євфросинії – це християнське релігійне свято, присвячене вшануванню пам’яті святої Євфросинії, яка вважається прикладом духовної чистоти, смирення та відданості Богові. Найвідомішою у православній традиції є преподобна Євфросинія Полоцька – одна з найшанованіших святих Східної Європи, просвітниця, меценатка та покровителька освіти.

Вона народилася приблизно у XII столітті в князівській родині та з юних років обрала чернече життя. Євфросинія займалася переписуванням книг, відкривала монастирі, школи та сприяла розвитку культури й духовності. Її діяльність мала великий вплив на поширення християнства та освіти серед слов’янських народів.

У православній церкві день пам’яті святої преподобної Євфросинії Полоцької традиційно відзначають 23 травня за новоюліанським календарем. У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться святій про мудрість, духовну підтримку, мир і здоров’я. Свята Євфросинія вважається покровителькою просвітництва, науки, духовного розвитку та жіночого чернецтва. Її образ символізує жертовність, милосердя й прагнення до знань. У народній традиції цей день також пов’язували з весняним оновленням, працею на землі та молитвами за добрий урожай.

Народні вірування та прикмети

З цим днем пов'язано багато прикмет про погоду та врожай, а також низка давніх заборон

Густо квітне глід – до суворої зими.

Якщо мурахи повзають далеко від мурашника, то буде гарна погода.

Вранці задушливо – погода зіпсується.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися важливими справами та вирішувати серйозні проблеми.

Не варто робити ремонт.

Не можна сваритися і лихословити.

Краще не вживати спиртні напої.

Історичні події

1430 – у битві при Комп'єні бургундці взяли в полон Жанну д'Арк, котру згодом вони продали англійцям.

1536 – засновано Португальську інквізицію.

1666 – за рішенням Православного собору розстрижений і підданий церковному прокляттю протопоп Аввакум Петрович. Початок церковного розколу в Московському царстві.

1846 – мексикансько-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголосив війну Сполученим Штатам.

1877 – проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1910 – в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.

1911 – в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.

1927 – У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 – убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1945 – Друга світова війна: Генріх Гіммлер скоїв самогубство.

1949 – у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1984 – головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.

2006 – Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2006 – на Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд.

2008 – відкрита 46 станція Київського метрополітену – «Червоний хутір».

2015 – щонайменше 30 людей загинули в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Іменини

23 травня іменини святкують: Михайло, Леонтій, Опанас, Данило, Єфросинія, а також Марія.