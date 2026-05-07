Українцям пора додому? Київ почав переговори з ЄС

Уряд хоче отримати дані про українців у Європі

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером, під час якої сторони обговорили майбутнє українців, які перебувають у країнах Європейського Союзу через війну. Про це повідомляє «Главком».

Міністр соціальної політики Денис Улютін та Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер фото: msp.gov.ua

Однією з ключових тем переговорів стало можливе завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року.

Сторони наголосили на важливості уникнення правової невизначеності та різних підходів щодо українських громадян, які вимушено перебувають у країнах Євросоюзу.

«Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для цього залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил», – заявив Улютін.

Міністр підкреслив, що громадяни України повинні мати зрозумілі та законні можливості для перебування в ЄС доти, доки в Україні не будуть створені безпечні умови для повернення.

Окремо українська сторона порушила питання отримання даних про громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.

За словами Улютіна, така інформація необхідна для планування політики повернення українців, а також для підготовки громад до прийому людей після завершення війни. Йдеться, зокрема, про дані щодо вразливих категорій населення.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання легальної міграції, інтеграції українців на ринку праці та збереження людського капіталу України для майбутнього відновлення держави.

Крім того, міністр розповів про роботу Центрів єдності, які мають підтримувати зв’язок українців за кордоном із державою.

За словами Улютіна, перший Unity Hub, відкритий у Берліні, вже продемонстрував високий попит серед громадян України. Лише за перші два тижні роботи там надали майже 500 консультацій.

Нагадаємо, що українцям, які проживають в Ірландії, запропонують «щедрий» пакет допомоги для повернення додому, оскільки уряд планує скасувати всі контракти на розміщення біженців протягом року.

Чиновники планують поступово згортати державну програму розміщення українців. Ідеться про скорочення контрактів на проживання для біженців, зокрема приблизно для 16 тисяч осіб, які нині перебувають у державному житлі.