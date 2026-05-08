Російський газ знову став критично важливим для Європи

Єгор Голівець
Європа повернулася до російського газу через ситуацію на Близькому Сході
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Через війну в Ірані та проблеми з постачанням СПГ ЄС різко наростив закупівлі палива з РФ

Європейський Союз у перші чотири місяці 2026 року закупив рекордний обсяг газу з російського проєкту «Ямал СПГ» та майже витратив на нього €4 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Independent.

За даними аналізу екологічної групи Urgewald, із січня по квітень країни ЄС отримали 91 партію газу із «Ямал СПГ» загальним обсягом 6,69 млн тонн. Це найвищий показник за аналогічний період із моменту запуску проєкту у 2017 році.

За чотири місяці Євросоюз заплатив за російський газ приблизно €3,88 млрд. Як зазначає видання, попит на російські енергоносії різко зріс після початку війни в Ірані та проблем із глобальними поставками скрапленого природного газу.

Зокрема, закриття Ормузької протоки з кінця лютого суттєво вплинуло на світовий ринок СПГ. Через цю протоку зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок скрапленого газу. У результаті Європа отримала менше альтернативних джерел постачання та була змушена активніше купувати російський газ.

На цьому тлі різко зросли й ціни на паливо. Європейський газовий бенчмарк TTF піднявся приблизно з €35 за мегават-годину на початку року до €52,87 у березні. У квітні середня ціна становила €45,21 за МВт·год.

Таким чином, ЄС не лише збільшив обсяги закупівель російського газу, а й почав платити за нього значно більше. За інформацією Urgewald, у січні-квітні на Європейський Союз припадало 98% усього експорту з «Ямал СПГ». Протягом трьох місяців поспіль усі партії газу з проєкту фактично прямували лише до країн ЄС.

Водночас Китай, який раніше був одним із головних покупців російського СПГ, у першому кварталі отримав лише дві партії газу, а в лютому та березні – жодної.

Аналітики також звертають увагу на залежність проєкту «Ямал СПГ» від європейської інфраструктури. Для роботи використовуються спеціалізовані танкери льодового класу Arc7, які потребують регулярного обслуговування у європейських портах.

Найбільш завантаженим пунктом ввезення став бельгійський термінал Зебрюгге, який за перші чотири місяці прийняв 25 партій російського газу. Експерти вважають, що без доступу до європейських портів річні поставки із «Ямал СПГ» можуть скоротитися майже удвічі.

Окремо зазначається, що імпорт зріс також через поспіх європейських трейдерів перед набуттям чинності нових санкцій ЄС. Обмеження на короткострокові контракти на російський СПГ почали діяти 25 квітня, що спровокувало рекордні закупівлі у березні.

До слова, Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Регулятори обох країн уже погодили спільний проєкт розширення потужностей на міждержавному газовому з’єднанні. 

