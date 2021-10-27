Бразильські сенатори схвалили звинувачення проти президента через ситуацію з Covid-19

На Болсонару покладається відповідальність за більшість з понад 600 тисяч смертей від Covid-19 у Бразилії

Конгрес сенаторів Бразилії проголосував за те, щоб висунути звинувачення президенту країни Жаїру Болсонару за його дії, пов’язані з Covid-19. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що сім із 11 сенаторів схвалили доповідь, в якій міститься заклик до прокуратури пред'явити Болсонару звинувачення, починаючи від шарлатанства та підбурювання до злочину та закінчуючи неправомірним використанням державних коштів та злочинами проти людяності.

При цьому на Болсонару покладається відповідальність за більшість з понад 600 тисяч смертей від Covid-19 у Бразилії. Передбачається також, що комісія надішле копію доповіді до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Сам президент усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Рішення про те, чи звинувачувати Болсонару, буде приймати генеральний прокурор Аугусто Арас, який, як багато хто вважає, захищає його. В офісі Араса заявили, що доповідь буде ретельно розглянута одразу після отримання.

На захист бразильського лідера став колишній президент США Дональд Трамп.

«За останні кілька років ми із президентом Жаїром Болсонару стали великими друзями. Він завзято бореться за народ Бразилії та любить його...Бразилії пощастило, що на них працює така людина, як Жаїр Болсонару. Він великий президент і ніколи не підведе народ своєї великої країни», – заявив Трамп.

Також на днях Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію.

Це вже друге з липня порушення бразильським лідером правил Youtube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститися від зараження коронавірусом.

Як стало відомо, YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу.

Нещодавно президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити $108.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працював з дому й не відвідував громадські заходи.