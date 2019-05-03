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    Суспільство

    Коли Зеленський стане президентом, Суркіси будуть судитись з Порошенком

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    <p>У лютому 2016 року Порошенко &laquo;вийшов на угоду з Суркісами&raquo;, вже відбувався пошук фінансування для угоди, сума якої оцінювалася в $240-250 млн, - Коломойський</p> - Коли Зеленський стане президентом, Суркіси будуть судитись з Порошенком

    У лютому 2016 року Порошенко «вийшов на угоду з Суркісами», вже відбувався пошук фінансування для угоди, сума якої оцінювалася в $240-250 млн, - Коломойський

    Суркіси готують позов проти Порошенка через угоду, що нібито не відбулася, з продажу близько 25% акцій телеканалу «1+1» - Коломойський

    Брати Григорій та Ігор Суркіси готують позов до англійського суду проти президента України Петра Порошенка через угоду, що нібито не відбулася, з продажу голові держави близько 25% акцій телеканалу «1+1», що належать братам. Про це повідомив співвласник телеканалу Ігор Коломойський, пише Інтерфакс-Україна.

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    «Порошенко вів переговори з Суркісами. Це буде предметом позову до Порошенка, щойно він перестане бути президентом. Це те, що я знаю точно, що готується до нього позов в Англії. Від Суркісів», - заявив Коломойський в інтерв'ю Bihus.Info.

    Як стверджує бізнесмен, у лютому 2016 року Порошенко «вийшов на угоду з Суркісами». «Переговори тривали десь із лютого між Суркісами і Порошенком,тобто його представниками. Адвокати вже працювали. Він хотів купити у них 25%, а потім домовлятися зі мною, щоб я йому продав ще 25%. І бути на «Плюсах» 50 на 50», - пояснив співвласник телеканалу.

    За його словами, на той момент уже відбувався пошук фінансування для угоди, сума якої оцінювалася в $240-250 млн.

    Раніше Коломойський стверджував, що Порошенко відмовився від угоди щодо купівлі пакета акцій зазначеного телеканалу у братів Суркісів, оскільки Валерія Гонтарева, яка була на той час головою Нацбанку, нібито переконала президента в тому, що контроль над телеканалом можна буде отримати завдяки націоналізації Приватбанку.

    Бізнесмен додав, що нині у нього та у Суркіса є приблизно по 25% акцій «1+1», ще 7,5% акцій належить менеджменту і журналістам, які після націоналізації Приватбанку вирішили таким чином реалізувати свої опціони.

    «У них були опціони. Коли відбулася націоналізація, вони вирішили реалізувати ці опціони, щоб ці акції нікому іншому не дісталися», - сказав Коломойський.

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