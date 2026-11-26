З 1 листопада на Донеччині, зокрема у Слов’янській громаді, подовжили комендантську годину. Тепер жителі можуть пересуватися вулицями з 11:00 до 16:00 Після запровадження нових обмежень у регіоні, зокрема у Слов’янській громаді, зменшилася кількість загиблих і поранених. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Що стосується комендантської години, давайте дивитися на цифри. За жовтень у нас було 30 загиблих і 118 поранених. За 18 днів листопада – 6 і 26 відповідно», – зазначив він.

Лях наголосив, що обмеження перебування людей на вулицях дає позитивний результат. Водночас, за словами очільника громади, комендантська година не гарантує виживання. Найкращим виходом із цієї ситуації залишається евакуація.

Варто зазначити, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чому тисячі мешканців залишаються у місті попри постійні обстріли, як організована евакуація та куди вивозять людей, які вирішили виїхати.

Також Лях закликав мешканців виїжджати, наголосивши, що головне завдання зараз – зберегти життя. За його словами, найбільше серед тих, хто відмовляється від евакуації, людей старшого віку. Вони часто не мають коштів на оренду житла на новому місці або не хочуть переїжджати до безкоштовних помешкань із підселенням.