Кабмін доручив підготувати графіки відключення води та маршрути її доставки

Кабінет міністрів затвердив перелік заходів для забезпечення готовності українських міст із населенням понад 100 тис. осіб до можливого руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. Документ передбачає підготовку графіків обмеження водопостачання, створення запасів резервного обладнання та організацію доставки питної води населенню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження уряду №1240-р від 23 листопада.

Метою відповідних заходів є забезпечення стійкості систем життєзабезпечення міст в умовах воєнного стану, запобігання переповненню каналізаційних мереж, недопущення негативного впливу на довкілля та задоволення першочергових потреб населення й об’єктів критичної інфраструктури.

Відповідно до розпорядження, обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами мають визначити перелік критично важливих каналізаційних насосних станцій і розробити для кожної з них окремий план реагування на надзвичайні ситуації.

Зокрема, насосні станції мають забезпечити генераторами, запасами пального, мобільними насосами та обвідними трубопроводами. Також необхідно завчасно визначити місця тимчасового відведення стічних вод у разі повної зупинки насосного обладнання.

Для населення та інших споживачів уряд доручив підготувати:

алгоритми інформування про необхідність ощадливого використання води;

зони, черговість і графіки можливих обмежень або перерв у водопостачанні;

схеми розгортання пунктів розливу питної води;

маршрути доставки питної та технічної води.

Окремі заходи передбачено для промислових підприємств. Місцева влада має визначити підприємства, які скидають найбільші обсяги стічних вод, та розробити графіки їх почергового відведення. Це має запобігти переповненню каналізаційних мереж у разі аварій.

«Під час формування відповідних графіків відведення стічних вод ураховувати необхідність забезпечення безпечного функціонування або контрольованого зупинення технологічних процесів, потреб у воді для пожежогасіння та безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури», – йдеться у розпорядженні.

Промислових споживачів мають поінформувати про відповідні графіки не пізніше ніж через 48 годин після їх затвердження.

Крім того, для державних та комунальних установ мають розробити спеціальні графіки роботи на випадок аварій. Процеси, які потребують значних обсягів води, тимчасово переноситимуть на години найменшого навантаження на каналізаційні мережі.

Також в областях та Києві передбачено створення постійно діючих міжвідомчих робочих груп для виявлення та припинення порушень законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.

Водночас розпорядження Кабміну не передбачає негайного запровадження графіків відключення води. Йдеться про завчасну підготовку до можливих аварійних та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 23 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі та аварійні відключення електроенергії влада Житомира закликала мешканців зробити триденний запас води. Водночас у міськраді повідомили, що частину об’єктів водоканалу забезпечили генераторами.