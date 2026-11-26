Міський голова Львова Андрій Садовий разом із депутатами міськради звернувся до Книги рекордів України, щоб зафіксувати, за його словами, рекорд із затягування погодження документів Львівською обласною військовою адміністрацією. Йдеться про два міські проєкти – рекультивацію Грибовицького полігону та будівництво крематорію на Голосківському кладовищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис садового.

За словами мера, документи щодо рекультивації полігону очікують на погодження вже 251 день, а щодо будівництва крематорію – 240 днів. Водночас, як стверджує Садовий, законодавство передбачає на таке погодження п'ять днів.

«Бо, здається, більше звертатися вже немає до кого», – пояснив міський голова ідею звернення до Книги рекордів України.

Садовий наголосив, що йдеться не про приватні ініціативи, а про об'єкти, які реалізує Львівська громада. Зокрема, до рекультивації Грибовицького полігону залучені кошти міжнародних партнерів. Через затримку погодження, за словами мера, місто ризикує втратити фінансування та довіру донорів.

Рекорд із затягування погодження документів Львівською обласною фото: Андрій Садовий/Facebook

Він також заявив, що міська влада надсилала десятки листів і зверталася до керівництва держави, однак це не дало результату.

Цього разу Садовий разом із депутатами Львівської міськради звернувся до президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради та правоохоронних органів.

«Це вже не просто бюрократія. Це відверта неповага до мільйонної громади Львова, яка під час війни робить усе можливе, щоб місто розвивалося», – написав мер.

Садовий заявив, що місто не збирається миритися із затримками реалізації важливих інфраструктурних проєктів і наполягає на вирішенні питання.

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