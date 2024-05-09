Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)

За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу

Бізнесмен був емоційним та усміхненим навіть після оголошення суддею вироку

Сьогодні, 9 травня Печерський районний суд Києва відправив бізнесмена Ігоря Коломойського під варту без права внесення застави, чим неабияк його розвеселив. Фото з неочікуваною реакцією бізнесмена опублікував фотограф Ян Доброносов.

«Коломойський був сьогодні усміхнений та емоційний. Навіть після оголошення запобіжного, не перестав посміхатись», – йдеться у повідомленні.

фото: Yan Dobronosov/Facebook

Печерський районний суд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Суд вирішив, що бізнесмен перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.

Варто додати, що ув’язнення позначилося на зовнішньому вигляді Коломойського – він помітно схуд, зморшки на його обличчі дещо розгладилися і загалом бізнесмен ніби помолодшав.

Нагадаємо, бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Раніше повідомлялося, що у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

У моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, – проте це рішення не було виконано.