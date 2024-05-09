Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Бізнесмен був емоційним та усміхненим навіть після оголошення суддею вироку

Сьогодні, 9 травня Печерський районний суд Києва відправив бізнесмена Ігоря Коломойського під варту без права внесення застави, чим неабияк його розвеселив. Фото з неочікуваною реакцією бізнесмена опублікував фотограф Ян Доброносов.

«Коломойський був сьогодні усміхнений та емоційний. Навіть після оголошення запобіжного, не перестав посміхатись», – йдеться у повідомленні.

Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото) фото 1
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото) фото 2
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото) фото 3
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Печерський районний суд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. Суд вирішив, що бізнесмен перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.

Варто додати, що ув’язнення позначилося на зовнішньому вигляді Коломойського – він помітно схуд, зморшки на його обличчі дещо розгладилися і загалом бізнесмен ніби помолодшав.

Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото) фото 4
колаж: glavcom.ua
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото) фото 5

Нагадаємо, бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Раніше повідомлялося, що у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

У моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, – проте це рішення не було виконано.

Читайте також: Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
Теги: Ігор Коломойський суд вирок бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:00
СБУ завадила втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів»
Затримання регіонала Лук’янова: стали відомі нові деталі
10 квiтня, 16:50
Обвинувачений розкаявся у залі суду та заявив, що у поліцейського стріляв його син
Розстріл поліцейських на Вінниччині: суд обрав першому підозрюваному запобіжний захід
22 квiтня, 17:08
Суд відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова
Українська розвідка «допомогла» відправити у СІЗО заступника Шойгу – ЗМІ
24 квiтня, 17:11
Шепетівський ремонтний завод входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
26 квiтня, 16:46
Правоохоронці вилучили медичну документацію чоловіків, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
1 травня, 08:24
Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
2 травня, 19:07
18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею, нині він живе у Москві
Два роки після втечі. Чому Україна не шукає ексрегіонала Єфремова?
7 травня, 12:08
Президент призначив 113 осіб на посади суддів місцевих судів
Зеленський призначив понад 100 суддів
Вчора, 22:10

Суспільство

Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня
Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Зник на війні, але рідні не шукають. Спеціальний урядовий уповноважений оцінив масштаби дивної тенденції
Зник на війні, але рідні не шукають. Спеціальний урядовий уповноважений оцінив масштаби дивної тенденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
39K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
27K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
9298
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
8681
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
7686
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua