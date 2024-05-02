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Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ
фото: depositphotos.com

Обвинуваченого визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації

Великобагачанський районний суд Полтавської області призначив рік тюрми 42-річному військовозобов’язаному за те, що той ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ще у липні 2022 року обвинувачений успішно пройшов військово-лікарську комісію. У жовтні того ж року працівники районного ТЦК принесли чоловіку «бойову» повістку, яка передбачала відправку до військової частини. Проте він відмовився її отримувати, про що свідчить відповідний відеозапис, наданий суду. Також обвинувачений без поважних причин не прибув у визначений день на збір мобілізованих до війська.

У суді військовозобов’язаний визнав вину. Пояснив: відмовився від вручення повістки, бо був введений в оману інформацією, яку отримав із різних інформаційних джерел щодо незаконності дій працівників ТЦК. Додав, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, дружину та батька похилого віку, який має проблеми зі здоров’ям.

Під час обрання міри покарання суд зарахував щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення з боку обвинуваченого. Іще Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ з коштів, які було внесено як заставу. У підсумку суд дав рік позбавлення волі, яке «буде достатнім для виправлення та попередження скоєння нових злочинів».

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

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Теги: війна мобілізація Полтавщина вирок ухилянти ТЦК

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