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Розстріл поліцейських на Вінниччині: суд обрав першому підозрюваному запобіжний захід

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розстріл поліцейських на Вінниччині: суд обрав першому підозрюваному запобіжний захід
Обвинувачений розкаявся у залі суду та заявив, що у поліцейського стріляв його син
фото: скріншот відео

Суд відправив Валерія Василака під варту на два місяці без можливості внесення застави

Сьогодні, 22 квітня, суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині. Одного з них –  Валерія Василака відправили під варту на два місяці без можливості внесення застави.

«Не розумію, як це сталося. Чому так сталося. На жаль, не повернути людину. Це буде до кінця мого життя, скільки там мені залишилося, не знаю. Я дуже про це жалкую», – сказав обвинувачений у залі суду. Крім того, він додав, що у поліцейського стріляв його син, бо «він подумав, що поліцейський мене застрелив».

На черзі – обрання запобіжного заходу його синові.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: суд вбивство поліцейських Вінниччина

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