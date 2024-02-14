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Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом
Нововведення стосуватиметься не зброї, а автомобілів, дронів, боєприпасів та іншого майна
фото з відкритих джерел

Військові зможуть списувати без погодження майно, вартість якого не перевищує 1,7 млн грн

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Наша мета – дебюрократизація армії. Уже спрощений облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшість свого часу на заповнення документів. Облік буде відбуватися в електронній формі», – йдеться в повідомленні прем’єра.

Шмигаль наголосив на важливості впорядкованого та швидкого переходу від паперу. Він додав, що доручив Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення.

«Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн», – пояснив прем'єр.

Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно. Шмигаль наголосив, що таким чином офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на «бюрократичній переписці».

Нагадаємо, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: військові Денис Шмигаль майно міністр

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