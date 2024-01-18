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«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки

Христина Петренко
glavcom.ua
«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
Британський приклад надихнув низку країн робити таку угоду потужнішою, ніж вони одразу планували
фото з відкритих джерел

Вже є країни, готові підписати з Україною угоду у сфері безпеки за прикладом Великої Британії

Велика Британія надихнула низку країн прискорити переговори з Україною щодо угоди у сфері безпеки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, яка з країн G7 після Великої Британії готова підписати схожі угоди у сфері безпеки з Україною, Кулеба сказав:

«Є такі вже країни, не розкриватиму сюрприз. Але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн максимально і прискорити переговори щодо такої угоди, і робити таку угоду потужнішою, ніж вони одразу планували», – заявив Кулеба в ефірі телемарафону в четвер.

За словами міністра, переговори президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і документ, який вони підписали, «є важливим не тільки сам по собі, а й тому, що це дало потужний імпульс іншим».

«Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання», – додав міністр.

Нагадаємо, 12 січня президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю. 

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Як розповів радник голови Офісу президента Владислав Власюк, зараз гарантії безпеки розробляються також зі США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою та Польщею.

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Теги: міністр Велика Британія Дмитро Кулеба переговори

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