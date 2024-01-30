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Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових
Спрощення системи виплат дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони отримає спрощений доступ до деяких державних реєстрів

Кабінет Міністрів ухвалив спрощення системи виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Так, Міністерство оборони отримає спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Про це повідомило Міноборони.

Таке рішення дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. 

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить 15 млн грн одноразової грошової допомоги  

«Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян», – заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. 

Нагадаємо, у 2024 році фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн.

Зокрема, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: Міноборони військові ЗСУ соцвиплати смерть

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