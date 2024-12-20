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Енергетична компанія України закликає НКРЕКП скасувати граничні ціни на енергоринку для інтеграції з Європою

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Енергетична компанія України закликає НКРЕКП скасувати граничні ціни на енергоринку для інтеграції з Європою

Скасування прайс-кепів є ключовим для інтеграції України з енергоринками Європи – Енергетична компанія України

Скасування граничних цін на ринку електроенергії «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками. Про це заявив начальник відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення «Енергетичної компанії України» (ЕКУ) Єгор Гречушкін. 

«У разі зростання дефіциту прайс-кепи штучно обмежуватимуть можливості для комерційного імпорту із сусідніх країн. В такій ситуації державі доводитиметься відключати споживачів або залучати аварійну допомогу, ціна якої значно вища за ринкову», – зазначають в ЕКУ.

Компанія наголошує, що відміна прайс-кепів сприятиме насиченню ринку необхідним ресурсом за вартістю, яка формуватиметься відповідно до попиту і пропозиції.

«Відміна прайс-кепів також має стратегічне значення, адже є умовою для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками», - підкреслюють в ЕКУ.

У цьому контексті компанія звертає увагу на механізм market coupling, який дозволить об'єднати спотові ринки України і Європи. За словами представників ЕКУ, це дасть змогу ще більше підвищити надійність і гнучкість енергосистеми України.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

Теги: НКРЕКП енергетика

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