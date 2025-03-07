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Під масованим обстрілом РФ опинилась енергетична та газова інфраструктура України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Під масованим обстрілом РФ опинилась енергетична та газова інфраструктура України
Росія продовжує свій енергетичний терор
фото: Міненергетики

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Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

«Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Галущенко зазначив, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.

«Поки триває небезпека – будьте, будь ласка, в укриттях. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями», – додав міністр.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через загрозу дронів та ракет.

Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

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Теги: відключення світла дрон ракета війна енергетика газ

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