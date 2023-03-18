Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати

Українці розпочнуть отримувати компенсацію ще до завершення війни

Президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю.

Що потрібно зробити, щоб отримати компенсацію?

Спочатку потрібно подати заяву на відшкодування зруйнованого через війну житла через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса

Потім заяву розглядатимуть: проведуть огляд зруйнованого житла та визначать суму компенсації

Після цього приймуть рішення про її надання.

Процедура займатиме 30 днів.

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Хто зможе отримати відшкодування?

Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків

Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (лише фізичні особи)

Фізособи, які проінвестували будівництво

Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності

А також спадкоємці вищеназваних осіб

Крім того, право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку

До слова, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.