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Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
фото: the-village.com.ua

Українці розпочнуть отримувати компенсацію ще до завершення війни

Президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. 

Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю. 

Що потрібно зробити, щоб отримати компенсацію?

  • Спочатку потрібно подати заяву на відшкодування зруйнованого через війну житла через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса
  • Потім заяву розглядатимуть: проведуть огляд зруйнованого житла та визначать суму компенсації
  • Після цього приймуть рішення про її надання. 

Процедура займатиме 30 днів.

Хто зможе отримати відшкодування?

  • Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків
  • Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (лише фізичні особи)
  • Фізособи, які проінвестували будівництво
  • Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності
  • А також спадкоємці вищеназваних осіб

Крім того, право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку

До слова, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.

Теги: українці держава житло закон

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