Компенсація за зруйноване та пошкоджене житло: хто може її отримати
Українці розпочнуть отримувати компенсацію ще до завершення війни
Президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю.
Що потрібно зробити, щоб отримати компенсацію?
- Спочатку потрібно подати заяву на відшкодування зруйнованого через війну житла через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса
- Потім заяву розглядатимуть: проведуть огляд зруйнованого житла та визначать суму компенсації
- Після цього приймуть рішення про її надання.
Процедура займатиме 30 днів.
Хто зможе отримати відшкодування?
- Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків
- Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (лише фізичні особи)
- Фізособи, які проінвестували будівництво
- Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності
- А також спадкоємці вищеназваних осіб
Крім того, право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку
До слова, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.
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